За прошедшие сутки в Латвии выявлено пять новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, один заболевший приехал из Франции, еще один является контактным лицом, у трех человек источник заражения уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 277 084 теста на Covid-19, выявлено 1464 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.