Сб, 12.09.2020
Будем честны, было бы очень сложно убедить общественность Латвии в том, что нам нужно увеличить предельные показатели до 50, если у нас самих сейчас он составляет 4,3 на 100 000 человек населения. Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич

За прошедшие сутки в Латвии выявлено пять новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: GONZALO FUENTES / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2258 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, один заболевший приехал из Франции, еще один является контактным лицом, у трех человек источник заражения уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 277 084 теста на Covid-19, выявлено 1464 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

 

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