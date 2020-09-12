Сб, 12.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

Авария: погибла женщина-пешеход

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В пятницу вечером, 11 сентября, в ДТП в Таурупе Оргского края погибла женщина-пешеход, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Авария произошла около 21:40. При пока невыясненных обстоятельствах автомашина Volkswagen наехала на женщину, которая умерла от полученных травм.

Всего вчера зарегистрировано 114 автоаварий. Погиб один человек, пострадали 16.

Составлено девять протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения, 215 о превышении скорость, девять за агрессивное вождение.

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