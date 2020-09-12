В Хабаровске тысячи человек вышли на очередной митинг в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске в субботу, 12 сентября, прошла очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала сообщает "Медуза".
Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, после чего провели митинг на площади Ленина перед зданием областной администрации.
Десятую субботу подряд Хабаровск собирается тысячами людей в поддержку своего выбора - губернатора Сергея Фургала pic.twitter.com/CcQXmnoCwr— Алексей❌Ворсин (@vorsin_alexey) September 12, 2020
Власти официально сообщили о 700 участниках. По независимым подсчетам, на митинг вышли от 5 до 9 тысяч человек. О задержаниях участников не сообщается.
Напомним, протесты в Хабаровске в ежедневном режиме продолжаются с 11 июля, наиболее многочисленными они становятся по субботам.
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