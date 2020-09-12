Сб, 12.09.2020
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Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

В Хабаровске тысячи человек вышли на очередной митинг в поддержку Сергея Фургала

ФОТО: скриншот twitter/vorsin_alexey

В Хабаровске в субботу, 12 сентября, прошла очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала сообщает "Медуза".

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, после чего провели митинг на площади Ленина перед зданием областной администрации.

Власти официально сообщили о 700 участниках. По независимым подсчетам, на митинг вышли от 5 до 9 тысяч человек. О задержаниях участников не сообщается.

Напомним, протесты в Хабаровске в ежедневном режиме продолжаются с 11 июля, наиболее многочисленными они становятся по субботам.

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