В Хабаровске тысячи человек вышли на очередной митинг в поддержку Сергея Фургала

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, после чего провели митинг на площади Ленина перед зданием областной администрации.

Десятую субботу подряд Хабаровск собирается тысячами людей в поддержку своего выбора - губернатора Сергея Фургала pic.twitter.com/CcQXmnoCwr — Алексей❌Ворсин (@vorsin_alexey) September 12, 2020

Власти официально сообщили о 700 участниках. По независимым подсчетам, на митинг вышли от 5 до 9 тысяч человек. О задержаниях участников не сообщается.

Напомним, протесты в Хабаровске в ежедневном режиме продолжаются с 11 июля, наиболее многочисленными они становятся по субботам.