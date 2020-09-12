"Не хочу связывать свою жизнь только со спортом": Куда поступили российские фигуристы?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Спортсменка выбрала программу обучения - "Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления". Алина поступила на очное обучение.

"Когда возник вопрос, куда поступать, я подумала, что на спортивных направлениях мне будет несложно учиться. А освоить профессию журналиста - это вызов. Я ужасно стесняюсь давать интервью! Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя так колотится сердце, что лицо становится красным? Вот у меня все было именно так. Сейчас мне уже немного проще, но все равно. Хочу победить этот страх", - цитирует Загитову "Р-Спорт".

Чемпионка Европы Александра Бойкова также решила изучать журналистику и поступила в питерский филиал РАНХиГС. Бойкова выбрала факультет социальных технологий по направлению "журналистика".

"Не хочу работать тренером и связывать свою жизнь только со спортом. Уверена, что человек должен быть развит всесторонне", - отмечает Александра.

Спортсменка будет учится в одном вузе вместе со своим партнером Дмитрием Козловским. Он учится на факультете государственного и муниципального управления.

Другие фигуристы поступили в университет имени Лесгафта. В этом году его первокурсниками стали Софья Самодурова и Дмитрий Алиев. Они были зачислены на кафедру конькобежного спорта без вступительных испытаний, так как у них уже есть золотые медали чемпионата Европы.

Некоторые спортсмены в этом году уже окончили вуз. Например, летом бывшая чемпионка мира Елизавета Туктамышева выпустилась и получила красный диплом.

Таким же достижением может похвастаться Бетина Попова. В июле она получила диплом Российского института театрального искусства (ГИТИС). Спортсменка училась на балетмейстерском факультете. Студенткой на этой кафедре также является победительница юниорского Гран-при Мария Сотскова.

Анна Погорилая с красным дипломом окончила университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). В московском институте также обучается Евгения Медведева, которая осваивает профессию тренера.