Бахрейн признал сущестование Израиля

Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Как сообщает "Медуза", об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, который являлся посредником этого договора.
В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является "историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке".
Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.
В августе в рамках похожей сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.
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