Бахрейн признал сущестование Израиля

В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является "историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке".

Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

В августе в рамках похожей сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.