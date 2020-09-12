Сб, 12.09.2020
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Эдгар Ринкевич

Бахрейн признал сущестование Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Как сообщает "Медуза", об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, который являлся посредником этого договора.

В совместном заявлении Израиля, Бахрейна и США подчеркивается, что это соглашение является "историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке".

Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

В августе в рамках похожей сделки при посредничестве Трампа о нормализации отношений с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты.

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