Сб, 12.09.2020
Вообще эта попытка объединить "суровую боевичность" фильма с его подростковым рейтингом выглядит как потуги продюсеров усидеть на двух стульях одновременно. Андрей Тимофеев о картине "Мулан"
Андрей Тимофеев о картине "Мулан"
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  • Стакис: документы о сотрудничестве коалиции РД будут подписаны, когда утвердят результаты выборов

Стакис: документы о сотрудничестве коалиции РД будут подписаны, когда утвердят результаты выборов

Мартиьнш Стакис

ФОТО: LETA

Работа над документами о сотрудничестве коалиции Рижской думы завершена, но, чтобы их подписать, нужно дождаться утверждения результатов внеочередных выборов, заявил агентству LETA кандидат в мэры Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!/"Прогрессивные").

В пятницу, 11 сентября, завершены редакционные поправки и договор о сотрудничестве, готова также программа действий, но партнеры договорились огласить содержание документов только после того, как будут утверждены результаты выборов.

На следующей неделе политики надеются дождаться решения суда по этому вопросу.

14 сентября Административный окружной суд в письменной форме рассмотрит заявления об отмене итогов выборов от партии "Альтернатива" и двух депутатов "Согласия". Постановление по делу будет принято 15 сентября.

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