Стакис: документы о сотрудничестве коалиции РД будут подписаны, когда утвердят результаты выборов

В пятницу, 11 сентября, завершены редакционные поправки и договор о сотрудничестве, готова также программа действий, но партнеры договорились огласить содержание документов только после того, как будут утверждены результаты выборов.

На следующей неделе политики надеются дождаться решения суда по этому вопросу.

14 сентября Административный окружной суд в письменной форме рассмотрит заявления об отмене итогов выборов от партии "Альтернатива" и двух депутатов "Согласия". Постановление по делу будет принято 15 сентября.