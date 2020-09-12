Сб, 12.09.2020
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"Молчать - значит умереть!" В Минске задержан журналист, осудивший жесткие действия силовиков

Дмитрий Семченко

ФОТО: скриншот видео

Белорусская милиция задержала журналиста Дмитрия Семченко - бывшего начальника президентского пула Александра Лукашенко, сообщает белорусское издание Tut.by, ссылаясь на пресс-службу МВД Минска. Ранее он уволился с государственного канала ОНТ, а на своей странице в соцсети "Вконтакте" категорично осудил жесткие действия белорусских силовиков во время разгонов мирных демонстраций после выборов.

Задержание произошло в рамках административного дела.

Жена журналиста Юлия Семченко рассказала, что Дмитрия задержали трое или четверо мужчин в гражданской одежде. Они заявили, что ищут людей, участвовавших в несанкционированном митинге. Семченко сказал, что не бывал на митинге, но его все равно увезли во Фрунзенское РУВД для беседы.

9 сентября Дмитрий успел дать интервью Ксении Собчак для программы "Осторожно: новости!". Свою работу на ОНТ во время беседы он описал так:

"Я занимался пропагандой, я этого не скрываю. Но мы никогда намеренно не врали. А события после 9 августа для всех стали проверкой на человечность."

Полнее и эмоциональнее свою позицию относительно действий силовиков и своего увольнения Семченко описал в своей публикации в социальной сети "Вконтакте": "Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках. (...) Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на 5-х не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. (...)

Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом".

Происходящее в стране он назвал геноцидом и отказался "помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны".

ФОТО: Страница Дмитрия Семченко в соцсети "Вконтакте"

Из интервью Ксении Собчак:

"Можно было найти огромное количество отговорок, причин, чтобы остаться - зарплата, карьера, семья, но это все отошло на второй план. Сделки с совестью очень плохо заканчиваются.

(...) Страна катится в пропасть, и мы все должны хоть что-то сделать, чтобы остановить это падение".

Семченко добавил, что среди телевизионщиков до сих пор осталось много умных и талантливых людей, но они не могут проявить никакой инициативы, т.к. все вынуждены делать по указке сверху.

"Я не имею никакого морального права их судить, как и они меня. Я не стану к ним обращаться (с призывом уволиться). Каждый сам делает свой выбор".

Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. 

Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. 

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