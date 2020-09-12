Одна рука на педали тормоза, другая - на руле. Женщина спасла 30 пассажиров автобуса от аварии

Обычно Лилли Тараканов не пользуется общественным транспортом. Почти всегда маршрут между родной деревней Колкья и Тарту она преодолевает на машине, но тем утром она оказалась в рейсовом автобусе. "Мне надо было забрать машину из города. На автобусе езжу не более пары раз в год", - сказала она.

Инцидент произошел в уездном автобусе Go Bus, пассажирами которого в основном были пожилые люди. "Видели бы вы этих чудесных дядечек и тетечек. Так мило там сидели!" - сказала Тараканов, которая во время часовой поездки общалась с Федором (Федор Медведев - отец ее подруги - Прим. ред.)

Неподалеку от Тарту, при повороте налево с шоссе Йыхви - Тарту - Валга в сторону Арукуюла, Медведев и Тараканов услышали пронзительный крик. Это была подруга Тараканов Марика Кая, которая всегда садится в автобусе за водителем, чтобы смотреть вперед. "Автобус переехал через приподнятый пешеходный переход и уже двигался в сторону обочины. Было понятно, что дела плохи. Въедем либо в людей или в кювет. Или еще куда. Я знала, что у Лилли есть права, поэтому я крикнула ей, что с водителем что-то произошло", - сказала Кая. Сидевшая на заднем ряду Тараканов подняла голову: "Автобус был на полосе встречного движения и ехал в направлении пяти или шести автомобилей. Я быстро пробежала по проходу и оказалась рядом с водителем", - описала она.

Водителю стало плохо, поэтому он склонился на руль. "Картина открылась пугающая. Одной рукой я дотянулась до педали тормоза, а второй схватилась за руль", - рассказала Тараканов.

По ее словам, ситуация была очень непростая: водитель не шевелился, а его нога все сильнее давила на педаль газа, поэтому автобус продолжал разгоняться. Автобус наехал на бордюр и проехал на красный сигнал светофора. "Я не могла нажать на тормоз до упора, потому что мы ехали в гору, а позади нас были фуры. Мы могли столкнуться", - вспоминает она. Поэтому на протяжении 300-400 метров ей пришлось, стоя на четвереньках, одной рукой нажимать на тормоз, второй держать руль, а также смотреть на дорогу, чтобы увести автобус в безопасное место. В конечном итоге автобус удалось остановить рядом со зданием Департамента соцстрахования и кладбищем Пуйэстеэ. "Немного резко затормозила, но все закончилось хорошо", - сказала она.

Лилли поднялась с пола и посмотрела в сторону пассажиров. "Они просто стояли. Я крикнула, чтобы скорее вызывали скорую помощь", - вспоминает она. По словам вызвавшей скорую Марики Кая, пассажиры были в ступоре. "У всех был небольшой шок. И думать не хочу, чем бы все закончилось, если, например, Лилли поехала бы на следующем автобусе", - сказала Кая.

Вчера вечером Лилли Тараканов приехала на ярмарку, проходящую под Таллинном в Луйге. "Лук продаю и многое другое. Я же не герой какой-то, чтобы вы ради меня сюда специально приезжали", - радостно говорит Тараканов. Сама она не считает свой поступок особенным:

"Действовала инстинктивно, времени на размышления не было".

По словам члена правления автобусной фирмы Go Bus Андрея Мяндла, ранее в его практике подобных инцидентов со столь счастливым концом не случалось. "Во время поездки водителям никогда не становилось настолько плохо. Разумеется, мы очень благодарны Тараканов. Она спасла и жизнь водителя, который в случае лобового столкновения пострадал бы больше всего", - сказал Мяндла.

Ехавший в тот день вместе с Тараканов Медведев по сей день благодарен женщине. "Ей надо вручить какую-то награду. Все случившееся… без нее мы все бы оказались в кювете", - сказал пенсионер.