74 удара плетью и повешение. В Иране казнён чемпион страны по греко-римской борьбе

Афкари с братьями участвовал в демонстрации против экономической политики Ирана в 2018 году. Вскоре спортсмена и двух его братьев арестовали и обвинили в создании преступных спецгрупп с целью свержения режима и убийстве агента безопасности.

На суде, который прошёл в 2020 году, всех обвиняемых признали виновными. 27-летний спортсмен

был приговорён к 74 ударам плетью и казни через повешение.

Два брата Афкари - Вахид и Хабиб - получили 54 года и 27 лет заключения соответственно.

Ранее Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. Он объяснил, что дал признательные показания под пытками - по словам спортсмена, его душили пластиковым пакетом и заливали в ноздри алкоголь.

4 сентября президент UFC Дэйна Уайт обратился к властям Ирана с просьбой освободить Афкари.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter-аккаунте призвал иранских лидеров помиловать спортсмена.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Иранское информационное агентство Tasnim в ответ заявило, что "Трамп беспокоится о жизни убийцы, но в то же время, вводя жёсткие санкции, спокойно подвергает опасности жизни пациентов иранских больниц".