Сб, 12.09.2020
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Эдгар Ринкевич
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74 удара плетью и повешение. В Иране казнён чемпион страны по греко-римской борьбе

Навид Афкари

ФОТО: EPA/Scanpix

12 сентября за участие в антигосударственных митингах был казнён чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Афкари с братьями участвовал в демонстрации против экономической политики Ирана в 2018 году. Вскоре спортсмена и двух его братьев арестовали и обвинили в создании преступных спецгрупп с целью свержения режима и убийстве агента безопасности.

На суде, который прошёл в 2020 году, всех обвиняемых признали виновными. 27-летний спортсмен

был приговорён к 74 ударам плетью и казни через повешение.

Два брата Афкари - Вахид и Хабиб - получили 54 года и 27 лет заключения соответственно.

Ранее Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. Он объяснил, что дал признательные показания под пытками - по словам спортсмена, его душили пластиковым пакетом и заливали в ноздри алкоголь. 

4 сентября президент UFC Дэйна Уайт обратился к властям Ирана с просьбой освободить Афкари.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter-аккаунте призвал иранских лидеров помиловать спортсмена.

Иранское информационное агентство Tasnim в ответ заявило, что "Трамп беспокоится о жизни убийцы, но в то же время, вводя жёсткие санкции, спокойно подвергает опасности жизни пациентов иранских больниц".

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