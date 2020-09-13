Вс, 13.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

Наоми Осака второй раз за три года выиграла US Open

Наоми Осака

ФОТО: AP/Scanpix

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США 2020 года, обыграв в финале белоруску Викторию Азаренко.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 53 минуты и завершился победой Наоми Осаки со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

По ходу встречи 22-летняя Осака выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 31-летняя Азаренко трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков.

За победу в Открытом чемпионате США Осака получит 3 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Отметим, что для японки, которая занимает девятое место в рейтинге WTA, это вторая победа на US Open и третья - на турнирах "Большого шлема". В 2018-м она в финале одолела Серену Уильямс.

31-летняя Азаренко, в свою очередь, в третий раз в карьере проиграла в финале US Open. До этого белоруска проигрывала в 2012 и 2013 годах.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие звёзды тенниса в этом году не приняли участия в Открытом чемпионате США. Так, например, от участия в US Open отказались украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, австралийка Эшли Барти, нидерландка Кики Бертенс, а также первая ракетка Латвии Алёна Остапенко.

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