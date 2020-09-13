Авария в Чиекуркалнсе: водитель не остановился у знака "СТОП", машина перевернулась на крышу

Командир 5-части Государственной пожарно-спасательной службы Алексей Кудряшов, который вместе с коллегами прибыл на место происшествия, рассказал, что одна машина лежала на крыше, другая была на колесах. Пассажиры из транспортного средства выбрались самостоятельно. По его словам, бригада скорой помощи осмотрела людей, причастных к аварии, и пришла к выводу, что у них нет проблем со здоровьем.

На месте происшествия передача Degpunktā поговорила с женщиной, которая была за рулем перевернутого автомобиля. На вопрос, как произошла авария, водитель Nissan заявила, что другой водитель "гнал" на большой скорости через перекресток.

Водитель автомобиля Volvo своей вины не отрицает и осознает, что виноват в аварии. "Моя ошибка заключалась в том, что я не остановился перед знаком "СТОП". Я притормозил и выехал на улицу. Не знаю, почему я не заметил эту машину", - объясняет Евгений, водитель Volvo.

Водитель Volvo рассказал, что перед знаком "СТОП" снизил скорость: "Ну, у меня была скорость около пяти километров в час. Я попал прямо по колесу, и машина тут же перевернулась", - говорит он, добавляя, что главное, что все живы и здоровы.

"Когда эта машина начала переворачиваться, я испугался, что все кончится гораздо хуже", - признает он.

Из-за аварии движение на этом участке Чиекуркална 2-й линии было полностью заблокировано более чем на час.

Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке