Вс, 13.09.2020
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  • В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась первая за пять месяцев публикация

Фото ⟩ В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась первая за пять месяцев публикация

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

В соцсетях тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась первая публикация за пять месяцев. 

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - написано под снимками. 

Из публикации можно понять, что младшая дочь звезды Мила нарисовала трогательные рисунки и сделала поделки для своих родителей. 

Напомним, 12 сентября Анастасия Заворотнюк и Перт Чернышев отметили 12-ю годовщину свадьбы. В интернете указано, что пара поженилась 22 сентября, но на самом деле торжество прошло 12-ого. 

В аккаунте поддержки семьи Заворотнюк также было размещено поздравление.

"Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь - это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили", - написали администраторы. 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк выписана из больницы. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли. 

Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.

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