В результате пожара в Гробиньском крае погиб человек

Вызов в одноэтажный жилой дом поступил в 16:38. На площади 20 кв.м горели вещи. Из горящего дома был вынесен человек, у которого врачи констатировали смерть.

Всего вчера, 12 сентября, VUGD получила 40 вызовов, в том числе 11 на пожары. В пожарах погиб один и пострадал еще один человек.