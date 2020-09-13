Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

В результате пожара в Гробиньском крае погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 12 се6нтября, в результате пожара в Гробиньском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов в одноэтажный жилой дом поступил в 16:38. На площади 20 кв.м горели вещи. Из горящего дома был вынесен человек, у которого врачи констатировали смерть.

Всего вчера, 12 сентября, VUGD получила 40 вызовов, в том числе 11 на пожары. В пожарах погиб один и пострадал еще один человек.

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