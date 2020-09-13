Больницы справились с очередями пациентов, которые возникли из-за Covid-19

Руководитель амбулаторной части Рижской Восточной клинической больницы Сармите Дзене рассказала агентству LETA, что все пациенты, запись которых пришлось отложить, установлены, и им обеспечена новая запись. В Восточной больнице было перенесено немногим более 7000 консультаций и обследований.

Переносилась запись всех пациентов, кроме хронических и онкологических, которым услуги не были отменены даже в период самых строгих ограничений. Дзене отметила, что люди и сами отменяют запись из-за боязни заразиться Covid-19.

Восточная больница продолжает консультировать пациентов удаленно. С 1 апреля по конец августа было проведено более 13 000 консультаций по телефону.

Представитель Детской клинической университетской больницы Уна Греневица сообщила агентству LETA, что все перенесенные весной консультации уже состоялись, но из-за дефицита специалистов очереди образуются независимо от пандемии. В основном в больнице не хватает глазных врачей, кардиологов и детских психиатров.

Представитель Клинической университетской больницы имени Страдиньша Янита Вейнберга сказала агентству LETA, что услуги получили почти все пациенты, которым весной была перенесена запись. Из примерно 10 000 пациентов в очереди остаются около 100, среди них, например, люди, которые хотят попасть к конкретному специалисту. По-прежнему есть пациенты, которые отменяют запись из-за опасений заразиться, например, в общественном транспорте.