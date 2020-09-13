Вс, 13.09.2020
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Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 10 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1583 теста на Covid-19, подтверждено 10 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, двое заболевших приехали из-за границы, четверо являются контактными лицами, источник заражения остальных уточняется. 

С начала пандемии в Латвии сделано 278 667 тестов на Covid-19, выявлено 1474 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся десять пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

 

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