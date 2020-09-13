Начат сбор подписей за сохранение бренда Pasažieru vilciens

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение бренда АО Pasažieru vilciens (PV) и отказ от предлагаемого нового бренда Vivi Latvia.
Автором инициативы является Артур Иквилдс, который планирует подать подписи в Министерство сообщения.
По его словам, бренд важного для Латвии предприятия ПВ планируется изменить без широкого обсуждения в обществе на ViVi Latvia - "очень нелатышское, невыразительное, неподходящее для государственного предприятия название". Иккилдс напоминает, что похожая ситуация была и с переименованием Lattelecom в Tet.
Кроме того, ребрендинг будет сопровождаться большими расходами на форму работников, визитки, бланки, дизайн сайта и прочее.
"Деньги следует тратить не на смену названия, а на улучшение управления и повышение качества оказываемых услуг", - заявил автор инициативы.
Как сообщалось, передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что принято решение сменить название PV на Vivi Latvija, а затраты на разработку и внедрение нового дизайна составят до 100 000 евро.
Как выяснило агентство LETA, в мае PV зарегистрировало в патентном управлении товарные знаки Vivi Latvija и Vivi.
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