В Эстонии за сутки 21 новый случай коронавируса, в Литве - 39, один человек умер

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 22,80 на 100 000 населения.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

В свою очередь в Литве за сутки подтверждено 39 новых случаев Covid-19. Зарегистрирована также 87-я смерть от коронавируса.

Национальный центр общественного здоровья сообщил BNS в воскресенье, что человек, умерший от коронавируса, находился в группе риска по возрасту (61-70 лет), а также имел сопутствующие заболевания. По данным центра, человек лечится от коронавируса с начала августа.