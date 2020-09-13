Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

В Эстонии за сутки 21 новый случай коронавируса, в Литве - 39, один человек умер

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1 596 первичных тестов на Covid-19, из которых 21 дал позитивный результат, сообщил BNS в воскресенье утром пресс-секретарь департамента здоровья.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 22,80 на 100 000 населения.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. 

В свою очередь в Литве за сутки подтверждено 39 новых случаев Covid-19. Зарегистрирована также 87-я смерть от коронавируса. 

Национальный центр общественного здоровья сообщил BNS в воскресенье, что человек, умерший от коронавируса, находился в группе риска по возрасту (61-70 лет), а также имел сопутствующие заболевания. По данным центра, человек лечится от коронавируса с начала августа.

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