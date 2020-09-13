"Худшее впереди". Как Европа выходит из коронакризиса

На барселонском пляже безлюдно.Некоторые отрасли, включая туризм, даже не начали выходить из кризиса Reuters

Страны ЕС уже наобещали почти 5 трлн антикризисных евро бизнесу и гражданам. Это гигантские деньги даже для богатого Евросоюза - более трети годового ВВП.

Благодаря этим расходам Европе удалось избежать всплеска безработицы, массовых банкротств и еще большего обвала экономики.

Во многих странах власти согласились на время локдауна оплачивать из бюджета зарплату вынужденно простаивающих работников, чтобы их не увольняли. Статистика хорошо отражает этот перекос: в кризисном втором квартале занятость в 27 странах ЕС сократилась на 3%, а количество отработанных часов - на 13%, сообщил Евростат.

Некоторые, как Германия, обещают не сворачивать господдержку еще как минимум год, другие страны, победнее, спешат избавиться от обузы. Их расходы растут и проедаются. Вместо плодов инвестиций в лучшее будущее они оставляют следующим поколениям долги.

А общая производительность труда в экономике при субсидированном простое целых отраслей падает, что лишь замедляет восстановление и порождает "зомби-бизнес", сосущий кровь налогоплательщиков.

В таких условиях ни в этом, ни в следующем году возвращения к доковидному размеру и росту экономики ждать не приходится, предупредил глава крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

"Антикризисная господдержка и фактически отложенные банкротства могут превратить в зомби каждую шестую компанию в стране. Последствия будут серьезными", - сказал он на сентябрьской банковской конференции Handelsblatt.

Банкиры опасаются, что как только "зомби" лишатся субсидий, они массово разорятся и перестанут платить по кредитам. Финансовый регулятор BaFin, надзирающий за немецкими банками, разделяет их опасения.

"Из этой истории мы так просто не выпутаемся, это точно, - сказал глава BaFin Феликс Хуфельд. - Худшее пока впереди".

Загрузка метро далека от докризисной. Это дает экономистам повод сомневаться в скором восстановлении Reuters

Он сомневается в устойчивости примерно 20-30% банков и финансовых компаний в случае ухудшения ситуации, цитирует Хуфельда агентство Рейтер.

Если из-за кризиса неплатежей начнут рушиться банки, к экономическому кризису добавится финансовый, подобный тому, что сотрясал мир в 2008-2009 годах.

После той "великой рецессии" ведущие экономики приходили в себя по меньшей мере 5-7 лет, а безработица опустилась на докризисный уровень лишь через 9 лет. Нынешний кризис масштабнее: он обещает стать худшим за послевоенное столетие.

Потерянное десятилетие

Кризисная пауза в экономическом росте отбрасывает мир на несколько шагов назад, обещая потерянные годы, если не десятилетия. Чтобы наверстать упущенное, нужно бежать еще быстрее - а с этим проблемы.

Из каждого следующего кризиса мир выходит все дольше и дольше, подсчитали ученые. В среднем через пятилетку после крупных финансовых потрясений ВВП развитых стран оказывается примерно на 9% меньше того, каким бы он был, если бы рост продолжался без перерыва на кризис.