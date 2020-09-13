Павлютс: изменения для налоговых режимов должны быть "по-человечески посильными"

В целом партия поддерживает движение к упрощению налоговых режимов, а также мнение о том, что все работающие люди должны вносить хотя бы минимальные социальные взносы, чтобы обеспечить себе социальные гарантии. В настоящее время по альтернативным налоговым режимам работает треть людей.

На вопрос, не приведет ли минимальный социальный взнос для получателей авторских вознаграждений к негативному эффекту, Павлютс ответил, что предложение Минфина пока вызывает много вопросов, на которые должны ответить премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс.

Должна появиться ясность о том, как платить налоги, если человек работает в нескольких местах и что делать людям, чье авторское вознаграждение меньше минимальной зарплаты.

Минфин в Twitter указал, что работающие по альтернативным налоговым режимам, если их доходы не превышают минимальной зарплаты, должны платить социальный взнос в размере 170 евро. Однако Минфин ничего не говорит о том, должен ли человек платить этот взнос, если у него какое-то время нет доходов.