Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК
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Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе и Аглонском крае

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из десяти зарегистрированных за прошлые сутки новых случаев Covid-19 по три выявлено в Риге и Аглонском крае, два - в Даугавпилсе, по одному - в Елгаве и Екабпилсе, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 55 человек, в Даугавпилсе количество зараженных выросло до 21, а в Аглонском крае - до 12 человек.

Трое из вчерашних инфицированных относятся к возрастной группе от 50 до 59 лет, один заболевший - ребенок в возрасте до 9 лет, еще один - подросток в возрасте до 19 лет.

Двое заболевших относятся к возрастной группе 30-39 лет, по одному - к возрастным группам 20-29 лет, 40-29 лет и 60-69 лет.

 

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