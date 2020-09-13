Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе и Аглонском крае

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 55 человек, в Даугавпилсе количество зараженных выросло до 21, а в Аглонском крае - до 12 человек.

Трое из вчерашних инфицированных относятся к возрастной группе от 50 до 59 лет, один заболевший - ребенок в возрасте до 9 лет, еще один - подросток в возрасте до 19 лет.

Двое заболевших относятся к возрастной группе 30-39 лет, по одному - к возрастным группам 20-29 лет, 40-29 лет и 60-69 лет.