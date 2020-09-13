Фото ⟩ Стильно и красочно: у Мотор-музея собралось почти 200 разноцветных ретро автомобилей

В воскресенье, 13 сентября, в Рижском Мотор-музее состоялось одно из заключительных мероприятий сезона Youngtimer & Motul Coffeetime секции AAK Youngtimer Rally. Участие в мероприятии Youngtimer & Motul Coffeetime подтвердили 200 классических автомобилей и мотоциклов из Латвии, Эстонии и Литвы, сообщается на домашней странице музея.