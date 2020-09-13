Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

Фото ⟩ Стильно и красочно: у Мотор-музея собралось почти 200 разноцветных ретро автомобилей

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 13 сентября, в Рижском Мотор-музее состоялось одно из заключительных мероприятий сезона Youngtimer & Motul Coffeetime секции AAK Youngtimer Rally. Участие в мероприятии Youngtimer & Motul Coffeetime подтвердили 200 классических автомобилей и мотоциклов из Латвии, Эстонии и Литвы, сообщается на домашней странице музея.

Цель организации Youngtimer & Motul Coffeetime - объединить всех заинтересованных людей и любителей классических автомобилей в совместном мероприятии.

Галерея: Ретро автомобили у Мотор-музея

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