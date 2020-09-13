В пожаре в Дундагском крае погиб один человек

За выходные это уже второй погибший в пожарах.

Вызов на место происшествия поступил в 10.44. В двухэтажном доме горело межэтажное перекрытие на площади 5 кв.м. Из горящего дома был вынесен человек, и медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть.

Как сообщалось, в субботу погибший был в пожаре в одноэтажном жилом доме в Гробиньском крае.