В пожаре в Дундагском крае погиб один человек

В воскресенье в пожаре в частично населенном доме в Дундагском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
За выходные это уже второй погибший в пожарах.
Вызов на место происшествия поступил в 10.44. В двухэтажном доме горело межэтажное перекрытие на площади 5 кв.м. Из горящего дома был вынесен человек, и медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть.
Как сообщалось, в субботу погибший был в пожаре в одноэтажном жилом доме в Гробиньском крае.
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