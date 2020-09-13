Вс, 13.09.2020
Если бы Алексей сейчас мог что-то сказать, первое, что он сказал бы: "Я надеюсь, что вы без меня очень-очень хорошо работаете". Мы надеемся его не разочаровать. Георгий Албуров, расследователь ФБК
Георгий Албуров, расследователь ФБК
16

Минск: по оценкам СМИ, сегодня на улицы города вышли от 100 до 150 тысяч человек

ФОТО: TUT.BY / via REUTERS

По данным "Интерфакс" на проспекте Независимости в центре Минска собрались около 150 тыс. человек. По оценке "Нашей нивы", в акции протеста участвуют не меньшее 100 тысяч человек.

Участники оппозиционной акции заняли тротуары и проезжую часть, перекрыв движение транспорта по проспекту. Часть протестующих направились к стеле "Минск город-герой" и далее ко "Дворцу независимости" - резиденции президента Александра Лукашенко. Однако основная часть протестующих пошли к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко и где живут многие высокопоставленные белорусские чиновники.

Мобильный интернет в Минске сегодня работает с перебоями. Закрыты семь центральных станций метро.

Задержали около 250 человек, сообщается в телеграм-канале МВД. Это данные по состоянию на 15.00.

По информации Onliner, прозвучал предупредительный выстрел в воздух. По данным "Интерфакса", выстрелов было несколько. Информация о характере оружия не уточняется, пишет портал "Медуза".

Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. 

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back