Вс, 13.09.2020
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
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Минск: в МВД сообщили о 400 задержанных

ФОТО: TUT.BY / via REUTERS

По данным "Интерфакс", в воскресенье, 13 сентября, на проспекте Независимости в центре Минска собрались около 150 тыс. человек. По оценке "Нашей нивы", в акции протеста участвуют не меньшее 100 тысяч человек.

Участники оппозиционной акции заняли тротуары и проезжую часть, перекрыв движение транспорта по проспекту. Часть протестующих направились к стеле "Минск город-герой" и далее ко "Дворцу независимости" - резиденции президента Александра Лукашенко. Однако основная часть протестующих пошли к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко и где живут многие высокопоставленные белорусские чиновники.

Мобильный интернет в Минске сегодня работал с перебоями. Были закрыты семь центральных станций метро.

В МВД Беларуси сообщили, что по данным на 19 часов в Минске задержано 400 человек.

По информации Onliner, прозвучал предупредительный выстрел в воздух. По данным "Интерфакса", выстрелов было несколько. Информация о характере оружия не уточняется, пишет портал "Медуза".

Кроме Минска, акции протеста прошли в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. 

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