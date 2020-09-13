Минск: в МВД сообщили о 400 задержанных

Участники оппозиционной акции заняли тротуары и проезжую часть, перекрыв движение транспорта по проспекту. Часть протестующих направились к стеле "Минск город-герой" и далее ко "Дворцу независимости" - резиденции президента Александра Лукашенко. Однако основная часть протестующих пошли к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко и где живут многие высокопоставленные белорусские чиновники.

Мобильный интернет в Минске сегодня работал с перебоями. Были закрыты семь центральных станций метро.

В МВД Беларуси сообщили, что по данным на 19 часов в Минске задержано 400 человек.

По информации Onliner, прозвучал предупредительный выстрел в воздух. По данным "Интерфакса", выстрелов было несколько. Информация о характере оружия не уточняется, пишет портал "Медуза".

Кроме Минска, акции протеста прошли в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске.