Пн, 14.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
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Латвийский дуэт Брайлко/Намике одержал победу на чемпионате Европы U-20

ФОТО: facebook.com

Латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике в воскресенье, 13 сентября, одержал победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу для категории U-20 в городе Брно. 

Выступая под восьмым номером латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике одержал победу в финальном матче со счётом 2:0 (21:15, 21:17), обыграв швейцарок Аннику Стеле/​​Мению Бентели.

Спортсменки, которые на следующей неделе примут участие в чемпионате Европы среди взрослых в Юрмале, в эти выходные достигли своего самого высокого результата в карьере.

В матче за третье место украинские спортсменки София Рылова и Ева Сердюк обыграл представительниц Нидерландов Надин Эверерт и Вис Бекхюйс - 2:0 (21:18, 21:16).

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