Латвийский дуэт Брайлко/Намике одержал победу на чемпионате Европы U-20

Латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике в воскресенье, 13 сентября, одержал победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу для категории U-20 в городе Брно.
Выступая под восьмым номером латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике одержал победу в финальном матче со счётом 2:0 (21:15, 21:17), обыграв швейцарок Аннику Стеле/Мению Бентели.
Спортсменки, которые на следующей неделе примут участие в чемпионате Европы среди взрослых в Юрмале, в эти выходные достигли своего самого высокого результата в карьере.
В матче за третье место украинские спортсменки София Рылова и Ева Сердюк обыграл представительниц Нидерландов Надин Эверерт и Вис Бекхюйс - 2:0 (21:18, 21:16).
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