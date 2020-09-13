Вс, 13.09.2020
Если бы Алексей сейчас мог что-то сказать, первое, что он сказал бы: "Я надеюсь, что вы без меня очень-очень хорошо работаете". Мы надеемся его не разочаровать. Георгий Албуров, расследователь ФБК
Георгий Албуров, расследователь ФБК

Латвийский дуэт Брайлко/Намике одержали победу на чемпионате Европы U-20

ФОТО: facebook.com

Латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике в воскресенье, 13 сентября, одержали победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу для категории U-20 в городе Брно. 

Выступая под восьмым номером латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике одержали победу в финальном матче со счетом 2:0 (21:15, 21:17), опередив швейцарок Аннику Стеле/​​Мению Бентели.

Спортсменки, которые на следующей неделе примут участие в чемпионате Европы среди взрослых в Юрмале, в эти выходные достигли своего самого высокого результата в истории карьеры.

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back