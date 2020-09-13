Латвийский дуэт Брайлко/Намике одержали победу на чемпионате Европы U-20

Латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике в воскресенье, 13 сентября, одержали победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу для категории U-20 в городе Брно.
Выступая под восьмым номером латвийский дуэт Варвара Брайлко/Анете Намике одержали победу в финальном матче со счетом 2:0 (21:15, 21:17), опередив швейцарок Аннику Стеле/Мению Бентели.
Спортсменки, которые на следующей неделе примут участие в чемпионате Европы среди взрослых в Юрмале, в эти выходные достигли своего самого высокого результата в истории карьеры.
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