В Швеции число заражений коронавирусом превысило лимит. Однако Финляндия все равно откроет границу

В Швеции количество заражений коронавирусом превысило лимит, установленный финскими властями. Однако это не повлияет на решение открыть западную границу 19 сентября, пишет Rus.postimees со ссылкой на Yle.
Директор отдела безопасности здоровья Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен сообщил Yle, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Швеции не сразу отразится на решении об открытии границы.
По словам Салминена, со следующей субботы из Швеции в Финляндию можно будет приезжать без ограничений.
Как отмечает Салминен, THL в четверг пересмотрит эпидемиологическую ситуацию в Швеции и других странах. Возможные новые ограничения на приграничное движение могут вступить в силу только через неделю после принятия решений.
В пятницу правительство сообщило, что начиная с 19 сентября туристические поездки будут разрешены между Финляндией и странами, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей.
Еще в пятницу уровень заболеваемости Covid -19 в Швеции составлял чуть менее 25 случаев на 100 000 жителей.
Салминен говорит, что установленные Финляндией рамки являются абсолютными. Тем не менее, небольшое колебание возможно, и его значение с точки зрения уровня риска незначительно.
"Важна общая тенденция, и в Швеции ситуация уже какое-то время двигается в лучшую сторону. Но если это изменится, то конечно, изменится и решение о границе", – поясняет Салминен.
Салминен говорит, что решения, касающиеся приграничного движения, должны приниматься "с учетом соразмерности", и их "нельзя менять туда и обратно" на ежедневной основе.
"Решения влияют на деятельность как обычных граждан, так и бизнесменов", – подытоживает Салминен.
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