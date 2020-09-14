Австриец Доминик Тим впервые в карьере выиграл US Open

Тим проиграл первые два сета - 2:6, 4:6, но сумел отыграться в трёх следующих - 6:4, 6:3, 7:6. Со счёта 0:2 в финале US Open отыгрались впервые с 1949 года.

Матч продолжался 4 часа 1 минуту. За это время Тим сделал восемь эйсов, семь брейков и восемь раз ошибся при подаче. Зверев 15 раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов и допустил 15 двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 8:2 в пользу австрийца.

Этот титут стал для 27-летнего Тима первым на турнирах "Большого шлема". Ранее он дважды выходил в финал "Ролан Гаррос" (2018, 2019) и один раз - в финал Australian Open (2020). За победу на US Open австриец заработал 3 миллиона долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Для 23-летнего Александра Зверева это был первый финал на турнире "Большого шлема".

В женском финале US Open днём ранее победила японская теннисистка Наоми Осака, обыгравшая белоруску Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Видео: Лучшие моменты матча Доминика Тима и Александра Зверева