Bloomberg: Путин не верит в способность белорусской оппозиции сменить власть

Президент России Владимир Путин были "ошеломлен" масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.
Источники отметили, что российский лидер просто не может принять, чтобы власть в соседней республике сменилась таким путём, и в связи с этим будет поддерживать своего коллегу. Они также добавили, что Путин собирается подталкивать его к постепенной преемственной передаче управления страной. Каким образом президент собирается это делать – не уточняется, пишет "Эхо Москвы".
Эта статья появилась накануне первых очных переговоров Путина и Лукашенко после белорусских выборов.
Официально в Кремле публикацию Bloomberg еще не комментировали.
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