Bloomberg: Путин не верит в способность белорусской оппозиции сменить власть

Источники отметили, что российский лидер просто не может принять, чтобы власть в соседней республике сменилась таким путём, и в связи с этим будет поддерживать своего коллегу. Они также добавили, что Путин собирается подталкивать его к постепенной преемственной передаче управления страной. Каким образом президент собирается это делать – не уточняется, пишет "Эхо Москвы".