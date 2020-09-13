Вс, 13.09.2020
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

Bloomberg: Путин не верит в способность белорусской оппозиции сменить власть

Путин и Лукашенко.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Президент России Владимир Путин были "ошеломлен" масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.

Источники отметили, что российский лидер просто не может принять, чтобы власть в соседней республике сменилась таким путём, и в связи с этим будет поддерживать своего коллегу. Они также добавили, что Путин собирается подталкивать его к постепенной преемственной передаче управления страной. Каким образом президент собирается это делать – не уточняется, пишет "Эхо Москвы".

Эта статья появилась накануне первых очных переговоров Путина и Лукашенко после белорусских выборов.

Официально в Кремле публикацию Bloomberg еще не комментировали.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back