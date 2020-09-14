Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

По словам астролога, нас ожидает не самый приятный, но крайне важный период, Многие узнают нечто необходимое о себе, о жизни и окружающих людях. Это даст пищу для размышлений, а также повод задуматься о том, куда двигаться дальше и как изменить жизнь к лучшему.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее и не доверять всем подряд, потому что эта неделя - время возможностей для одних и проблем для других. Кто-то, возможно, захочет воспользоваться слабостями представителей данного знака.

У Овнов мало слабостей, но они есть. Эти люди любят внимание и обожают открытость в общении.

Им совершенно точно не стоит никому рассказывать о своих планах на будущее и амбициях - враги могут использовать это против них.

Также звезды хотят, чтобы Овны выступали в роли миротворцев, а не главных зачинщиков беспорядка. Это повысит их авторитет.

Телец

Тельцам на этой неделе очень повезет в любовной сфере, потому что звезды и планеты сделают их более удачливыми, а также повысят их обаяние и харизму.

Им будет гораздо проще знакомиться, производить хорошее первое впечатление, договариваться о чем-то на работе и в бизнесе, устраиваться на новую работу и так далее.

Получить работу или завоевать чью-то любовь по взмаху волшебной палочки не получится. Придется уповать на свой опыт и здравый смысл.

Желательно пока отказаться от покупок и направить свою энергию на заработки. Деньги должны копиться, а не тратиться. Самые благоприятные дни этой недели - 18 и 19 сентября, а самый опасный - 16 сентября.

Близнецы

Близнецам придется много общаться с людьми, в том числе и с незнакомыми. Крайне важно при этом умение отделять друзей от врагов уже на первых минутах общения, чтобы не нажить себе проблем.

В финансовой и рабочей сфере Близнецам будет везти.

Нужно больше работать, меньше бездельничать и как можно больше времени уделять планированию. Важно иметь в запасе план "Б" на случай срыва основного.

Также необходимо сторониться принятия решений на основе одной лишь интуиции. Нужно все взвешивать, чтобы не попасть впросак.

Рак

У Раков начинается неделя радости и успехов в работе, в делах. При этом очень важно проявлять самостоятельность и самодостаточность, поменьше общаться с токсичными людьми.

Улыбнется удача этим людям и в любви. С 14 по 20 сентября полезно проводить время с семьей и детьми. Все, кто одинок и пока только ищет свою половинку, смогут окунуться в романтику.

Знакомиться можно в социальных сетях. Так даже лучше, потому что это будет меньше отвлекать Раков от работы. В целом неделя будет динамичной и приятной.

Лев