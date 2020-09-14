Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Василиса Володина - популярный российский астропсихолог с большим опытом. Ее прогнозы всегда точны и объективны, а советы наполнены позитивом, какой бы сложной ни была та или иная неделя.
По словам астролога, нас ожидает не самый приятный, но крайне важный период, Многие узнают нечто необходимое о себе, о жизни и окружающих людях. Это даст пищу для размышлений, а также повод задуматься о том, куда двигаться дальше и как изменить жизнь к лучшему.
Овен
Овнам стоит быть осторожнее и не доверять всем подряд, потому что эта неделя - время возможностей для одних и проблем для других. Кто-то, возможно, захочет воспользоваться слабостями представителей данного знака.
У Овнов мало слабостей, но они есть. Эти люди любят внимание и обожают открытость в общении.
Им совершенно точно не стоит никому рассказывать о своих планах на будущее и амбициях - враги могут использовать это против них.
Также звезды хотят, чтобы Овны выступали в роли миротворцев, а не главных зачинщиков беспорядка. Это повысит их авторитет.
Телец
Тельцам на этой неделе очень повезет в любовной сфере, потому что звезды и планеты сделают их более удачливыми, а также повысят их обаяние и харизму.
Им будет гораздо проще знакомиться, производить хорошее первое впечатление, договариваться о чем-то на работе и в бизнесе, устраиваться на новую работу и так далее.
Получить работу или завоевать чью-то любовь по взмаху волшебной палочки не получится. Придется уповать на свой опыт и здравый смысл.
Желательно пока отказаться от покупок и направить свою энергию на заработки. Деньги должны копиться, а не тратиться. Самые благоприятные дни этой недели - 18 и 19 сентября, а самый опасный - 16 сентября.
Близнецы
Близнецам придется много общаться с людьми, в том числе и с незнакомыми. Крайне важно при этом умение отделять друзей от врагов уже на первых минутах общения, чтобы не нажить себе проблем.
В финансовой и рабочей сфере Близнецам будет везти.
Нужно больше работать, меньше бездельничать и как можно больше времени уделять планированию. Важно иметь в запасе план "Б" на случай срыва основного.
Также необходимо сторониться принятия решений на основе одной лишь интуиции. Нужно все взвешивать, чтобы не попасть впросак.
Рак
У Раков начинается неделя радости и успехов в работе, в делах. При этом очень важно проявлять самостоятельность и самодостаточность, поменьше общаться с токсичными людьми.
Улыбнется удача этим людям и в любви. С 14 по 20 сентября полезно проводить время с семьей и детьми. Все, кто одинок и пока только ищет свою половинку, смогут окунуться в романтику.
Знакомиться можно в социальных сетях. Так даже лучше, потому что это будет меньше отвлекать Раков от работы. В целом неделя будет динамичной и приятной.
Лев
Звезды сейчас не в духе, особенно в период с 15 по 17 сентября. Несмотря на то, что звезды будут в диссонансе с планетами, главным врагом для Львов станут они сами. Этим людям стоит проще относиться ко всему происходящему вокруг и сохранять терпение в трудные минуты.
Ближе к концу недели Львов ожидает всплеск удачи. Это значит, что на выходных нужно будет сменить обстановку.
Можно отправиться в поездку, заняться спортом, поменять стиль, обновить гардероб. В эти выходные не стоит сидеть без дела.
Необходимо проявлять активность и не впадать в депрессию, не думать о прошлом.
Дева
У Дев на этой неделе не будет никаких преград для движения вперед, кроме внутренних негативных программ. Им стоит найти умиротворение, спокойствие. Жизнь - это не всегда "дом - работа - дом". Это еще и развлечения, духовные поиски. Наступает прекрасное время для медитаций, общения со старыми знакомыми, дальними родственниками, друзьями.
На этой неделе у Дев не будет ни плохих, ни благоприятных дней - все в их руках. Они сами могут вершить свою судьбу - без вмешательства звезд. Тем не менее ночные светила все же помогут Девам в достижении счастья.
Для этого нужно лишь поверить в чудо и в самих себя. На этой неделе представителям данного знака не стоит сомневаться в светлом будущем.
Весы
В жизни этих людей наступает идеальное время для работы и повышенной активности во всех сферах. Вероятность того, что Весы добьются желаемых результатов и поставленных целей, очень высока. Надо лишь окружать себя приятными и добрыми людьми.
Стоит обратить внимание на объективную и ненавязчивую критику, а также доверять друзьям и близким - их советы временами будут весьма полезны.
Конец недели прекрасно подойдет для романтики. Возможны мимолетные романы и флирт. Одинокие Весы смогут найти свое счастье.
Скорпион
Первые пару дней недели звезды и планеты не смогут нащупать общий ритм и будут пребывать в диссонансе. Это отразится на успехах Скорпионов. Сейчас большое значение играет настрой. Меланхоличное настроение может сыграть злую шутку.
Необходимо убрать из головы все вопросы типа "что будет, если я не смогу?".
Сомнения могут очень быстро материализоваться в проблемы, что сильно замедлит достижение поставленных целей и задач в любых сферах.
Важно полагаться на здравый смысл, жизненный опыт и интуицию. Звезды укрепят шестое чувство Скорпионов.
Стрелец
Денежная и рабочая сферы станут для Стрельцов самыми важными в эти дни. Необходимо стабилизировать финансовые и информационные потоки, тогда у этих людей будет больше шансов успешно завершить дела и получить новый полезный опыт.
Не стоит воспринимать трудности как неудачи. На этой неделе звезды постараются сделать путь Стрельцов менее тернистым, но
даже если это не получится, вероятность повышения доходов и обретения новых источников вдохновения останется прежней.
Нужно идти вперед и опираться на свой опыт, полученный ранее.
Козерог
В начале недели Козерогам будет нелегко справиться с натиском проблем, а вот в конце нее звезды дадут возможность этим людям как следует отдохнуть и набраться сил. Не нужно брать работу на дом в пятницу, субботу и воскресенье. Лучше посвятить свое время семье, родственникам, любимому человеку. Нужно отвлечься от забот и переживаний.
Многим Козерогам удастся изменить свою жизнь. Настало время для повышенной активности. Важно иметь желание, а возможности появятся сами собой.
В будние дни в качестве отдыха можно использовать домашние дела. Они очистят мысли от переживаний.
Водолей
Водолеям на этой неделе звезды подарят позитив и удачу. Лишить этого их смогут лишь токсичные люди. Если ничего не предпринимать, можно серьезно затруднить свой путь к успеху и достижению жизненных целей. Важно не быть одиночкой, а уметь выделять рациональное зерно из всего услышанного от окружающих.
Звезды сделают Водолеев более продуктивными. У этих людей появится больше возможностей, а усталость будет накатывать гораздо реже.
Не время отдыхать. Нужно действовать, пока звезды и планеты предрасположены к оказанию помощи. На этой неделе можно серьезно вырваться вперед.
Рыбы
В первые пару-тройку дней этой недели Рыб могут настигать неудачи. Желательно более тщательно планировать свои дела, чтобы исключить вероятность срывов. В начале недели необходимо будет более ответственно относиться к обязанностям. Нельзя перекладывать дела на чужие плечи и надеяться на чудо.
Во второй половине недели звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие, поэтому Рыбам станет гораздо проще жить. Это будет прекрасное время для любовных приключений, а также для смены обстановки. Можно смело отправляться в командировки, дальние поездки, а также совершать грандиозные покупки.
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