Пн, 14.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

NMPD планирует в будущем году приобрести 105 оперативных транспортных средств

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) начата работа над подготовкой закупочной документации, чтобы в следующем году завершить отбор претендентов на закупку 105 оперативных транспортных средств, сообщает агентство LETA.

За выделенные средства планируется приобрести не только 105 оперативных медицинских транспортных средств, но и все необходимое для них оборудование для спасения жизни. Приобретение оперативных транспортных средств и обновление автопарка очень важны, чтобы сохранить высокую способность реагирования службы на вызовы, отметили в NMPD.

По словам руководства службы, чем старше автомобили и чем больше пробег, тем чаще появляются технические проблемы и увеличивается риск внезапных поломок, что может ухудшить оперативное реагирование на вызовы и своевременное оказание помощи пациентам в обычных и чрезвычайных ситуациях. Содержание таких оперативных транспортных средств в порядке требуют объемных ремонтов и значительных бюджетных средств.

Для приобретения транспортных средств NMPD выделено финансирование в размере 16,4 миллиона евро.

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