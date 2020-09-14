NMPD планирует в будущем году приобрести 105 оперативных транспортных средств

За выделенные средства планируется приобрести не только 105 оперативных медицинских транспортных средств, но и все необходимое для них оборудование для спасения жизни. Приобретение оперативных транспортных средств и обновление автопарка очень важны, чтобы сохранить высокую способность реагирования службы на вызовы, отметили в NMPD.

По словам руководства службы, чем старше автомобили и чем больше пробег, тем чаще появляются технические проблемы и увеличивается риск внезапных поломок, что может ухудшить оперативное реагирование на вызовы и своевременное оказание помощи пациентам в обычных и чрезвычайных ситуациях. Содержание таких оперативных транспортных средств в порядке требуют объемных ремонтов и значительных бюджетных средств.

Для приобретения транспортных средств NMPD выделено финансирование в размере 16,4 миллиона евро.