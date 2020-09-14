В батальоне Земессардзе, возможно, украдены боеприпасы

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили, что в Военной полиции в данный момент проводится досудебное расследование о возможных преступлениях, в том числе краже боеприпасов в упомянутом батальоне.

В интересах следствия более подробная информация не разглашается, однако в министерстве подтвердили, что уголовный процесс был начат 23 февраля этого года.

17-й батальон боевой поддержки Земессардзе размещен в Марупской волости.

Это не единственный уголовный процесс, начатый в армии за возможные незаконные действия с материально-техническими средствами. Например, Военная полиция расследует начатый 31 августа 2018 года уголовный процесс о злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям, так как организованная группа присвоила вооружение и экипировку НВС в большом объеме. Кроме того, ведется расследование о длительном приобретении и хранении боеприпасов военного огнестрельного оружия без соответствующего разрешения в организованной группе, а также легализации преступно нажитых средств в большом объеме.

В начале этого года Минобороны сообщило, что в ходе удачного расследования Военной полиции вернуло часть присвоенных в рамках этого уголовного процесса материально-технических средств Национальных вооруженных сил.

Предоставленная ранее информация свидетельствует, что в деле фигурируют шесть лиц, а к нескольким военным применены дисциплинарные наказания.