Пн, 14.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

В воскресенье в результате пожара в Дундагском крае погиб человек

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 пожаров, погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В воскресенье незадолго до 11 часов пожарные получили вызов в Дундагский край, где из двухэтажного дома поднимался дым. На месте событий было констатировано, что в частично жилом двухэтажном доме горит межэтажное перекрытие на площади в пять квадратных метров. Примерно за час пожар был ликвидирован.

Из задымленной квартиры вынесли человека, однако медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали, что он уже мертв.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 54, пострадали - 185 человек.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 пожаров, 16 раз сотрудники VUGD выезжали на спасательные работы.

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