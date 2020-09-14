В воскресенье в результате пожара в Дундагском крае погиб человек

В воскресенье незадолго до 11 часов пожарные получили вызов в Дундагский край, где из двухэтажного дома поднимался дым. На месте событий было констатировано, что в частично жилом двухэтажном доме горит межэтажное перекрытие на площади в пять квадратных метров. Примерно за час пожар был ликвидирован.

Из задымленной квартиры вынесли человека, однако медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали, что он уже мертв.

В этом году в результате пожаров в Латвии погибли 54, пострадали - 185 человек.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 пожаров, 16 раз сотрудники VUGD выезжали на спасательные работы.