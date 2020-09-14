В воскресенье в результате ДТП пострадали 16 человек, один погиб

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, один погиб, сообщает Госполиция.
Авария с погибшим произошла в Земгале.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 водителей, за превышение скорости оформлено 186 протоколов.
В целом полиция в воскресенье оформила 367 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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