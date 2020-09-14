Пн, 14.09.2020
Водителю стало плохо, поэтому он склонился на руль. "Картина открылась пугающая. Одной рукой я дотянулась до педали тормоза, а второй схватилась за руль" Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии
Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии

В воскресенье в результате ДТП пострадали 16 человек, один погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, один погиб, сообщает Госполиция.

Авария с погибшим произошла в Земгале.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 15 водителей, за превышение скорости оформлено 186 протоколов.

В целом полиция в воскресенье оформила 367 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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