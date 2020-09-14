Думпис: Латвия думает над сокращением самоизоляции до десяти дней

Он отметил, что каждый день, когда не нужно усиливать ограничения из-за Covid-19, очень ценен.

На прошлой неделе Минэкономики предложило повысить порог заболеваемости дл самоизоляции приезжающих из других стран с 16 до 25 случаев на 100 000 населения. Такое решение уже приняли обе соседние страны - Литва и Эстония,

Думпис не поддерживает это предложение, но и не категорически против него, отмечая, что оно "немного популистское". Он отметил, что повышение порога может и не повлечь больших изменений, но, с другой стороны, в Латвии уровень заболеваемости существенно ниже и кумулятивный 14-дневный показатель никогда не достигал 25 случаев, даже весной.

Представитель Минздрава отметил, что в Латвии рассматривается возможность сократить самоизоляцию с 14 до 10 дней, как это уже делают другие страны, так как доказано, что после 10-дневного срока количество "заразных" людей очень небольшое.

Больше проблем создает то, что многие люди нарушают правила самоизоляции.

Говоря о том, не придется ли осенью возобновлять существенные ограничения из-за Covid-19, Думпис выразил надежду, что другие страны, где в настоящее время уже наблюдается вторая волна коронавируса, примут ограничительные меры, что позволит им стабилизировать ситуацию, а Латвии позволит не возобновлять ограничения или сделать это позже.

По словам представителя Минздрава, в основе успехов Латвии в борьбе с Covid-19 - большая осторожность и отсутствие непродуманных решений.

Хотя низкие показатели заболеваемости свидетельствуют о том, что "мы что-то делаем системно правильно", для излишней самоуверенности нет места, подчеркнул специалист.

Говоря о возобновлении учебы в школах, Думпис подчеркнул, что для государства очень важно, чтобы дети ходили в школы, что, помимо прочего, разгружает и родителей. Он вновь отметил, что с точки зрения рисков распространения Covid-19 больший риск представляют студенты, а не школьники, поэтому призвал студентов вести себя социально ответственно.