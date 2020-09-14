ВИДЕО ⟩ Матч "ПСЖ" и "Марселя" завершился массовой дракой с пятью удалениями

Если героем матча со знаком плюс стал Флориан Товен, который забил единственный мяч и принёс "Марселю" победу, то антигероев у матча между двумя непримиримыми командами был целый ряд.

Под занавес встречи произошла драка, которая привела к пяти удалениям - трое из "ПСЖ" (Неймар, Леандро Паредес и Лэйвен Курзава) и двое из "Марселя" (Жордан Амави и Дарио Бенедетто). Также по ходу встречи главный арбитр предъявил игрокам 14 жёлтых карточек.

Уходя с поля, Неймар пожаловался резервному арбитру на расистские оскорбления в свой адрес со стороны защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса. После игры бразилец продолжил выяснять отношения в социальной сети Twitter.

"VAR легко засёк мою "агрессию". Теперь я хочу увидеть изображение расиста, назвавшего меня "обезьяной" и "сыном шлюхи", - написал Неймар.

Альваро Гонсалес тоже решил объясниться через соцсеть. Защитник выложил фото в компании темнокожих игроков "Марселя" и написал: "Здесь нет места расизму. Иногда нужно уметь проигрывать".

"Единственное, о чём я сожалею, что не попал этому уроду по лицу", - не унимался Неймар.

Отметим, что "ПСЖ" в первых двух матчах нового сезона чемпионата Франции не набрал ни одного очка и занимает 18-е место в таблице. Кроме того, "ПСЖ" проиграл "Марселю" впервые за 9 лет.