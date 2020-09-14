Масками хотят уничтожить Латвийский народ, а Covid-19 не существует: какие теории заговоров распространяет газета Ventas Balss
Беларусь как подтверждение тому, что никакого Covid-19 нет, вирус – это выдумка, маски для лица вредны, a правительство пробует уничтожить Латвийский народ. Такие теории заговоров регулярно распространяются в Вентспилсской газете Ventas Balss, которую в основном содержит самоуправление, и которая во время кризиса Covid-19 получает государственную финансовую поддержку.
Обратить внимание на эту газету нас призвал один читатель. Он был обеспокоен влиянием содержания единственной местной газеты на знания жителей Вентспилса об актуальных событиях. Читатель отметил колонку редактора за 19 августа, в которой сказано: "Видимая власть Беларуси – Лукашенко. Кто является невидимой властью, можно только гадать. Но именно Лукашенко ей больше не по душе. Возможно, не понравилось, что Лукашенко не повиновался всемирному Covid-психозу?" Автором колонки является главный редактор издания Гундега Мертена. Re:Check решил просмотреть содержание газеты за несколько месяцев и пришел к выводу, что как неправдивая, так и вводящая в заблуждение информация на страницах издания - не редкость.
Covid нет, а маски – вредны
Можно заметить, как в газете, начиная с марта, отношение к Covid-19 постепенно меняется. Сперва можно было прочитать, что нужно слушать медиков, и нет никакого основания людям жаловаться на штрафы, если не соблюдаются требования специалистов.
Однако в апреле появилась критика ограничений, связанных с вирусом - все-таки слишком жесткие. Немного позже в газете стали отрицать болезнь, а иные публикации стали больше похожи на теории заговоров, которые регулярно опровергает Re:Check.
В колонке редактора за 17 июля об ограничениях, которые ввели из-за Covid-19, сказано: "У меня больше нет ни малейших сомнений, что это правительство не незнающее и неумелое, как могло показаться изначально, а оно осознанно вредит Латвийскому народу, нашей нации и ее людям. Думаю, что нас намеренно хотят уничтожить, хотят выгнать из этой страны, потому что, если мы не сможем работать, не сможем и жить". Re:Check обратил внимание и на ряд фактуально неправдивых утверждений.
В номере за 16 апреля главный редактор пишет:
"[..] В Ухане, где, как говорят, этот вирус был создан как бедствие и поучение".
Миф о том, что Covid-19 создан искусственно, опровергался многократно, и Re:Check об этом уже писал. Информация о геноме вируса доступна публично, и его исследовали многие. В опубликованном письме медицинского журнала The Lancet, обращенном против слухов, можно найти информацию о девяти исследованиях. В них констатирован факт, что Covid-19 начал свое распространение среди летучих мышей как, например, бешенство.
В другой статье этого же номера сказано:
"Коронавирус отстает от гриппа".
Это утверждение газета обосновывает статистикой смертности в Латвии. Практически единственный источник информации – это обвиняемый в тяжелых преступлениях и отстраненный от исполнения обязанностей мэр Вентспилса Айварс Лембергс. Хотя Латвии на данный момент удалось избежать серьезных жертв из-за Covid-19, такое высказывание – некорректно. У Covid-19 и гриппа схожие симптомы и способ распространения. Хотя грипп может распространяться быстрее, чем новый коронавирус, среди людей с Covid-19 доля тех, кто переносит болезнь тяжело и крайне тяжело, выше, чем при гриппе, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Смертность от Covid-19 на данный момент в мире тоже выше, чем от гриппа. Из-за Covid-19 умирает 3-4 % заболевших, а у сезонного гриппа этот показатель менее 0,1 %. Также и другие источники отмечают, что показатель смертности Covid-19 по крайней мере в 10 раз выше, чем у гриппа, хотя ученые еще продолжают работу над определением этого показателя.
17 апреля главный редактор газеты Мертена пишет:
"Хотя ведущие мировые врачи и практические демонстрации свидетельствуют, что ношение масок вредит здоровью, вредят даже здоровым людям, не говоря даже о людях со слабым здоровьем, премьер-министр Кариньш обещает, что в Латвии ношение масок для лица в помещениях может стать обязательным требованием. Какой-то бред!"
Это неправда. Re:Check уже ранее писал, что правильное ношение масок для лица здоровым людям вреда не нанесет. Существует риск, что люди из-за маски чаще прикасаются к лицу, и таким образом увеличивается возможность инфицироваться. Кроме того, маску нельзя носить дольше двух часов. Существенные затруднения при дыхании в маске касаются людей, у которых есть заболевания дыхательной системы, например астма.
После выборов президента Беларуси тысячи людей в Минске и других городах вышли на протесты против фальсификации результатов выборов. Ventas Balss вступилась за президента Беларуси Александра Лукашенко. Газета отметила, что "по многим вопросам в Беларуси больше демократии, чем во многих странах Европы, в том числе Латвии".
В номере за 19 августа Мертена пишет:
"Под словом демократия люди привыкли ставить все хорошее, правильное, справедливое, но это не так. И сейчас подтверждение этому Беларусь. Как и тому, что никакого Covid нет".
На самом деле в Беларуси до начала сентября заболело более 72 тыс. человек, а умерло почти 700, подтверждает Министерство здравоохранения Беларуси. Также сам Лукашенко признал, что переболел Covid-19. Однако в начале пандемии он высказывался сомнительно по поводу серьезности вируса. Лукашенко заявил, что в Беларуси ни один человек не умрет от Covid-19. Этим высказыванием он поспособствовал использованию Беларуси в распространении лжи и теорий заговоров о Covid-19.
За семь лет от думы получен миллион евро
До сих пор у газеты не было репутации как у издания, которое публикует теории заговоров. Но она известна как "машина пропаганды" местной власти, которая подпирает самоуправление. С 2013 года газета через различные закупки получила от Вентспилсской городской думы почти миллион евро, свидетельствуют данные Бюро по контролю за закупками. Кроме того, за размещение информации издание получает большие суммы от учреждений и предприятий самоуправления. До конца августа 2020 года в целом она получила 141 тыс. евро. Как сообщила передача LTV Aizliegtais paņēmiens, постоянным источником дохода для газеты было также Управление Вентспилсского свободного порта. Председателем его правления ранее был Лембергс. Например, в 2016 году управление купило у газеты услуги примерно на 140 тыс. евро.
Думе в газете посвящены хвалебные публикации. Регулярно публикуются высказывания с пресс-конференций Лембергса. В них он рассказывает не только о решениях думы, об актуальных вопросах города, но и высказывается о своих политических оппонентах. Так в газете регулярно фигурирует Новая консервативная партия (НКП). Например, 20-го марта опубликован заголовок: "В экономике Латвии появился еще один деструктивный коронавирус и имя его — НКП".
Газета также ругает нынешнее правительство. В статьях говориться, что оно работает антигосударственными, противоправными методами и в правительстве "трусливые старики". В свою очередь 20-го марта статье с пресс-конференции Лембергса дан заголовок "Правящая коалиция Латвии — аналфабеты".
Также после анализа содержания газеты за два месяца в 2017 году Aizliegtais paņēmiens констатировал: Лембергс регулярно появлялся на первой странице газеты, а критических публикаций о нем не было. Главный редактор Мертена тогда подчеркнула, что редакция работает независимо от думы.
Re:Check хотел связаться с главным редактором газеты, чтобы задать вопросы о теориях заговора и об отношениях с думой. Однако этого не удалось. Когда Мертена узнала кто звонит, ответила, что на разговор нет времени и в ближайшие недели его также не будет. На э-мейл она тоже не ответит.
Декан факультета коммуникации Рижского университета им. Страдиня профессор Анда Рожукалне отметила, что обращение Ventas Balss к теориям заговоров ей не кажется удивительным. При этом она добавила, что на данный момент это уникальный случай среди Латвийских региональных СМИ. Это скорее продолжение способа односторонней подачи информации, который до этого можно было наблюдать в газете многие годы, считает Рожукалне.
Обещают оценивать содержание на следующих конкурсах
Ventas Balss была среди тех СМИ, которые в этом году получили деньги программы Фонда поддержки СМИ по уменьшению негативных последствий Covid-19, - неполных 7 тыс. евро. Изначально средства было решено предоставить также газете Сегодня и порталу bb.lv. Однако последовала критика экспертов отрасли о том, что конкретные СМИ распространяют дезинформацию, в том числе о Covid-19. Совет Фонда интеграции общества, который подтвердил, какие СМИ деньги получат, всё же решил не предоставлять финансирование конкретным медиа после того, как распространение дезинформации в них подтвердили доклады служб безопасности.
Re:Check спросил у Рожукалне, насколько велики отличия содержания Ventas Balss от двух других СМИ, у которых деньги отняли. "Не слишком велики", - признала эксперт. Она добавила, что в газете можно наблюдать поддержку теорий заговоров о Covid-19, а не дискуссию о них. "Совершенно ясно, что это дезинформация", - сказала Рожукалне.
Директор секретариата Фонда интеграции общества Зайга Пуце в разговоре с Re:Check отметила, что устав конкурса не подразумевал оценку содержания с точки зрения этики. Конкурс закончился, отчеты поданы и их оценят по правилам, которые были в уставе. Пуце пояснила, что основной задачей было помочь СМИ во время кризиса. Поэтому фонд старался выделить деньги максимальному количеству медиа. Правда, она обещала, что на третьем конкурсе, чьи результаты еще ожидаются, вопросы об этике СМИ будут учитываться. Поэтому в устав включены новые критерии, и в оценку заявок вовлечены негосударственные организации журналистов.
В подготовке статьи помогли Анния Петрова (Re:Baltica/ Re:Check) и Эвия Блумберга
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