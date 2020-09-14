Масками хотят уничтожить Латвийский народ, а Covid-19 не существует: какие теории заговоров распространяет газета Ventas Balss

Обратить внимание на эту газету нас призвал один читатель. Он был обеспокоен влиянием содержания единственной местной газеты на знания жителей Вентспилса об актуальных событиях. Читатель отметил колонку редактора за 19 августа, в которой сказано: "Видимая власть Беларуси – Лукашенко. Кто является невидимой властью, можно только гадать. Но именно Лукашенко ей больше не по душе. Возможно, не понравилось, что Лукашенко не повиновался всемирному Covid-психозу?" Автором колонки является главный редактор издания Гундега Мертена. Re:Check решил просмотреть содержание газеты за несколько месяцев и пришел к выводу, что как неправдивая, так и вводящая в заблуждение информация на страницах издания - не редкость.

Covid нет, а маски – вредны

Можно заметить, как в газете, начиная с марта, отношение к Covid-19 постепенно меняется. Сперва можно было прочитать, что нужно слушать медиков, и нет никакого основания людям жаловаться на штрафы, если не соблюдаются требования специалистов.

Однако в апреле появилась критика ограничений, связанных с вирусом - все-таки слишком жесткие. Немного позже в газете стали отрицать болезнь, а иные публикации стали больше похожи на теории заговоров, которые регулярно опровергает Re:Check.

В колонке редактора за 17 июля об ограничениях, которые ввели из-за Covid-19, сказано: "У меня больше нет ни малейших сомнений, что это правительство не незнающее и неумелое, как могло показаться изначально, а оно осознанно вредит Латвийскому народу, нашей нации и ее людям. Думаю, что нас намеренно хотят уничтожить, хотят выгнать из этой страны, потому что, если мы не сможем работать, не сможем и жить". Re:Check обратил внимание и на ряд фактуально неправдивых утверждений.

В номере за 16 апреля главный редактор пишет:

"[..] В Ухане, где, как говорят, этот вирус был создан как бедствие и поучение".

Миф о том, что Covid-19 создан искусственно, опровергался многократно, и Re:Check об этом уже писал. Информация о геноме вируса доступна публично, и его исследовали многие. В опубликованном письме медицинского журнала The Lancet, обращенном против слухов, можно найти информацию о девяти исследованиях. В них констатирован факт, что Covid-19 начал свое распространение среди летучих мышей как, например, бешенство.

В другой статье этого же номера сказано:

"Коронавирус отстает от гриппа".