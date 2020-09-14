Футбол с Владимиром Ивановым: Регжа-шоу в Слоке, "Рига" и "Валмиера" хвастаются новичками

Второй круг чемпионата Латвии по футболу завершился пятью матчами в Вентспилсе, Риге, Слоке, Лиепае и Валмиере. Это был 18-й тур, после которого можно констатировать следующее - разрыв между лидерами "Вирслиги" "Ригой" и РФШ остается минимальным - два очка, а значит все самое интересное нас ждет в третьем круге, "Валмиера" все дальше отрывается от своих преследователей и третье место для нее - дело техники, "Лиепая" воспряла наконец-то духом и закрепилась на шестой позиции, а "Тукумс" как был аутсайдером, так и остался им, и ничто эту команду уже не спасет.
Центральная игра тура, несомненно, проходила в Вентспилсе, где встречались две команды, еще выступающие в Лиге Европы, и которые на этой неделе ждет очередное испытание еврокубками.
2:0 - с таким счетом "Рига" одолела "Вентспилс" за счет голов новобранца команды Стефана Милошевича и Мбомбо. Для черногорца это первый матч и первый гол в "Вирслиге", для чего ему хватило каких-то 20 минут. Африканец же поразил ворота соперника в этом сезоне в 11-й раз, выйдя на чистое второе место в списке бомбардиров.
✅ Noskaties @RigaFC_Official vārtu guvumus spēlē Ventspilī!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 12, 2020
⚽ Miloševič 20'
⚽ Mbombo 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/J6nNN84DW7
Примечательно, что голы были, в принципе, похожие - навесы с флангов и точный удар головой при полном попустительстве защитников "желто-синих". Для высоких нападающих гостей в этих эпизодах все было предельно просто.
Сама игра хоть и была более-менее равной, но ни на минуту не покидало ощущение, что гости, которыми на этот раз руководил Михаил Конев (Олег Кононов на некоторое время покинул команду по личным причинам и обещал вернуться со дня на день), не уедут без трех очередных очков. Так оно и вышло, хотя и у "Вентспилса" были моменты для того, чтобы порадовать своих зрителей.
На послематчевой пресс-конференции наставник "Вентспилса" Виорел Фрунза сетовал на то, что главный арбитр матча Александр Голубев не указал на 11-метровую отметку, но, по сути, этот эпизод все равно не мог стать решающим. "Рига" была более основательна, более солидна и более мастеровита, за счет чего она и одержала свою 16-ю победу в сезоне, сохранив за собой на еще одном промежуточном финише первое место в турнирной таблице.
И уже на этой неделе ей предстоит то же самое продемонстрировать в домашней игре на стадионе "Сконто" с сильнейшим клубом Сан-Марино "Тре Фиори" (это будет матч второго отборочного раунда Лиги Европы). А вот для "Вентспилса" этим поражением прервалась замечательная серия из шести матчей включая еврокубки, в которых команда неизменно набирала очки. Увы, задача как и год назад стать третьей заметно осложнилась исходя из того, что "Валмиера" убегает все дальше и дальше (отставание - уже восемь очков).
Кстати, нынешняя дуэль "Вентспилса" и "Риги" не стала продолжением той битвы с многочисленными удалениями, которая случилась у этих команд в первом круге, хотя без семи желтых карточек не обошлось и на этот раз.
Впрочем, во всей этой ситуации важно то, что интрига - кто возьмет "золото", перед третьим кругом отнюдь не умирает. В самом прогнозируемом матче тура РФШ на "Аркадии" легко и непренужденно за счет голов Вячеслава Исаева, Яниса Икауниекса и Томислава Шарича разгромил "Тукумс". Причем с таким же счетом, как и в первом круге - 3:0.
✅ Noskaties @RFSDaily vārtu guvumus spēlē ar FK Tukums 2000/TSS!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 13, 2020
⚽ Isajevs 6'
⚽ Ikaunieks 29'
⚽ Šarič 51' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/r8MsbS4cWz
Об этой игре распространяться много не стоит из-за того, что слишком уж большая разница в классе была у соперников. "Тукумс" уверенно идет на дно и ни что не спасет команду от вылета из "Вирслиги". В свою очередь РФШ Виктора Мороза одерживает шестую победу подряд, набирает 46 очков и далеко не отпускает "Ригу", у которой 48 баллов. Так что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что
главный матч не только третьего круга, но и всего чемпионата пройдет на стадионе "Аркадия" с участием двух столичных команд 22 ноября.
Возвращаясь к "Валмиере", которая набрала отличный ход (не проигрывет с 27 июля, в семи матчах одержав шесть побед при одной ничьей), и которая со счетом 1:0 у себя дома обыграла "Метту", закрепившись на третьей строчке в турнирной таблице (у команды Тамаза Пертии - 34 очка, у идущих следом "Спартака" и "Вентспилса" - 27 и 26 соответственно), то как и в "Риге", свое слово тут сказал новобранец. В данном случае 23-летний сенегалец Джибрил Гайе, гол которого на 50-й минуте так и остался единственным.
✅ Noskaties uzvaru nesošo @valmierafc spēlētāja Djibril Gueye sitienu!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 13, 2020
⚽Gueye 50' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/q4oEos4xk3
А где был Арокодаре? Кажется, этот парень окончательно потерял мотивацию, больше думая не о своей игре в "Валмиере", а о рассказах агента. Как следствие - уже на второй тайм лучший бомбардир чемпионата не вышел. Вот и получается, что в команде Тамаза Пертии на авансцену постепенно выходят другие герои - в матче против "Метты" Пертия использовал сразу четырех новичков.
Еще два матча 18-го тура оказались куда результативнее. "Лиепая" и "Елгава" - эти две "команды из подземелья", выясняли свои отношения на стадионе "Даугава" в Курземе. Но, кажется, что одна из них постепенно выбирается из кризиса. Во всяком случае серия из пяти непроигранных матчей позволяет сегодня "Лиепае" с 20 очками закрепиться на шестой позиции. Правда, ради этого белорусскому наставнику лиепайчан Дмитрию Молошу пришлось призвать на помощь очередной отряд своих земляков и оставить в стартовом составе только трех игроков с латвийскими паспортами.
В отчетном поединке еще до 85-й минуты счет оставался ничейным - 1:1, но затем Артур Карашаускас с партнерами "привели приговор в исполнение", организовав на последних минутах матча дубль - 3:1 в пользу "Лиепаи", которой уже в среду, 16 сентября, проводить очень важный с турнирной точки зрения отложенный матч со "Спартаком".
✅ Noskaties spēles starp @LiepajaFK un @fkjelgava vārtu guvumus! Liepājnieki uzvaru atkal nodrošināja pašā cīņas izskaņā!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 12, 2020
⚽⚽ Minkevičs 41' (savos), 59'
⚽ Dodo 85'
⚽ Karašausks 90' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/InUILjTY90
Лиепайчане смотрелись в этой встрече раскрепощенными и играли, что называется, от души. А вот окончательно сникшая "Елгава" (после 18 игр - 14 очков, и серия из шести поражений кряду) поражала своими чудовищными ошибками в обороне, которыми было грех не вопользоваться. Так что итог матча вполне логичный, а для защитника гостей Иво Минкевича еще и драматичный (этот футболист умудрился поразить и свои, и чужие ворота).
Больше всего повезло зрителям в Слоке, которые увидели сразу шесть забитых мячей во встрече местного "Спартака" и "Даугавпилса" - 3:3. Пожалуй, это самый неожиднный результат тура, в котором удивили гости. Во всяком случае первое откровение двинчан - идеальная реализация моментов, второе - хет-трик Марко Регжи (это четвертый хет-трик в нынешнем сезоне и второй чисто латвийский).
✅ Seši vārtu guvumi spēlē starp @fkspartaks un @BFC_Daugavpils. Trīs no tiem guva Marko Regža. Noskaties visus vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) September 12, 2020
⚽ Belakovič 8'
⚽⚽⚽ Regža 11', 24' (11 m), 49' (11 m)
⚽ Smith 30'
⚽ Opara 84' #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/SjcN47nhht
А ведь до этого "Даугавпилс" проиграл четыре матча, не забив практически ничего. А тут сразу три мяча! К тому же в первом круге "Даугавпилс" дома уступил юрмалчанам - 0:2. Впрочем, спартаковцы сами виноваты, что так все завершилось. С чем-чем, но с игровой дисциплиной у них явные проблемы, так что и двум пенальти в их ворота удивляться не приходится. Более того, команда Алексея Еременко еще легко отделалась исходя из того, что по ходу матча хозяева поля дважды отыгрывались и сравняли счет только на 84-й минуте.
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