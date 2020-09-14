Футбол с Владимиром Ивановым: Регжа-шоу в Слоке, "Рига" и "Валмиера" хвастаются новичками

Центральная игра тура, несомненно, проходила в Вентспилсе, где встречались две команды, еще выступающие в Лиге Европы, и которые на этой неделе ждет очередное испытание еврокубками.

2:0 - с таким счетом "Рига" одолела "Вентспилс" за счет голов новобранца команды Стефана Милошевича и Мбомбо. Для черногорца это первый матч и первый гол в "Вирслиге", для чего ему хватило каких-то 20 минут. Африканец же поразил ворота соперника в этом сезоне в 11-й раз, выйдя на чистое второе место в списке бомбардиров.

Примечательно, что голы были, в принципе, похожие - навесы с флангов и точный удар головой при полном попустительстве защитников "желто-синих". Для высоких нападающих гостей в этих эпизодах все было предельно просто.

Сама игра хоть и была более-менее равной, но ни на минуту не покидало ощущение, что гости, которыми на этот раз руководил Михаил Конев (Олег Кононов на некоторое время покинул команду по личным причинам и обещал вернуться со дня на день), не уедут без трех очередных очков. Так оно и вышло, хотя и у "Вентспилса" были моменты для того, чтобы порадовать своих зрителей.

На послематчевой пресс-конференции наставник "Вентспилса" Виорел Фрунза сетовал на то, что главный арбитр матча Александр Голубев не указал на 11-метровую отметку, но, по сути, этот эпизод все равно не мог стать решающим. "Рига" была более основательна, более солидна и более мастеровита, за счет чего она и одержала свою 16-ю победу в сезоне, сохранив за собой на еще одном промежуточном финише первое место в турнирной таблице.

И уже на этой неделе ей предстоит то же самое продемонстрировать в домашней игре на стадионе "Сконто" с сильнейшим клубом Сан-Марино "Тре Фиори" (это будет матч второго отборочного раунда Лиги Европы). А вот для "Вентспилса" этим поражением прервалась замечательная серия из шести матчей включая еврокубки, в которых команда неизменно набирала очки. Увы, задача как и год назад стать третьей заметно осложнилась исходя из того, что "Валмиера" убегает все дальше и дальше (отставание - уже восемь очков).

Кстати, нынешняя дуэль "Вентспилса" и "Риги" не стала продолжением той битвы с многочисленными удалениями, которая случилась у этих команд в первом круге, хотя без семи желтых карточек не обошлось и на этот раз.