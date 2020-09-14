В глубинах Балтийского моря найден практически нетронутый остов корабля 17-го века

Ныряльщики бесприбыльной организации Badewanne куда чаще сталкиваются с остовами кораблей 20-го века, которые попали в глубины моря во время мировых военных конфликтов. Именно поэтому так хорошо сохранившийся нидерландский корабль 17-го века стал для ныряльщиков настоящим сюрпризом, пишет Science Alert.

Остов корабля находится на глубине 85 метров недалеко от Финского залива в восточных водах Балтийского моря.

У остова торгового корабля видны лишь отдельные повреждения, поэтому он считается буквально "замороженным" в своем облике 17-го века.

Команда ныряльщиков говорит, что состав воды в этой части Балтийского моря - главная причина, почему корабль так хорошо сохранился.

В более теплых водах обитает больше организмов, которые вредят дереву, однако состав воды Балтийского моря, а также хорошее состояние корабля в момент затопления, позволили попасть в наши руки чрезвычайно ценной реликвии. Сейчас нужно только продолжать его исследования.

Видео: Остов корабля 17-го века в морских глубинах

Ныряльщики рассказали, что трюмы судна полны товаров, предназначенных для торговли.

Корабли такого вида впервые появились в 16-м веке, все их помещения были предназначены для грузов. В отличие от других кораблей того времени, которые могли служить как грузовыми, так и боевыми судами, этот корабль был задуман исключительно и только для грузов.

Несмотря на популярность таких кораблей между 16-м и 18-м веком, до наших дней сохранились лишь несколько образцов. Дальнейшее исследование обнаруженного остова поможет открыть много новых фактов и деталей об этих кораблях.