Пн, 14.09.2020
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Видео ⟩ "А мать в форме": Кристина Асмус показала тройное сальто

Кристина Асмус

ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Российская актриса Кристина Асмус разместила на своей Instagram-странице видео со съемок нового шоу "Золото Геленджика", где она является одной из ведущих.

В ролике актриса выполняет тройное сальто.

"А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят", - подписала видео Асмус. 

Поклонники и коллеги в комментариях отметили прекрасную спортивную форму звезды. 

"Охренеть!", "Ну ты даешь", "Ничего себе", "Класс", "Раз 20 пересмотрела", "Залипла", "Такое не забывается", "Не ожидал, респект", - писали фолловеры под видео. 

Напомним, перед Олимпиадой-2016 в российский прокат вышел фильм "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее". Одну из ролей исполнила Кристина Асмус, которая не только в отличной форме, но и крепко дружила с гимнастикой: 10 лет занятий, звание мастера спорта - благодаря этому актриса самостоятельно выполнила часть элементов в "Чемпионах".

"С детства я профессионально занималась в клубе "Динамо", добилась звания мастера спорта", - вспоминала Асмус.

Как мы видим, актриса все еще не забыла, чему научилась. 

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