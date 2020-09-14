Видео ⟩ "А мать в форме": Кристина Асмус показала тройное сальто

В ролике актриса выполняет тройное сальто.

"А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят", - подписала видео Асмус.

Поклонники и коллеги в комментариях отметили прекрасную спортивную форму звезды.

"Охренеть!", "Ну ты даешь", "Ничего себе", "Класс", "Раз 20 пересмотрела", "Залипла", "Такое не забывается", "Не ожидал, респект", - писали фолловеры под видео.

Напомним, перед Олимпиадой-2016 в российский прокат вышел фильм "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее". Одну из ролей исполнила Кристина Асмус, которая не только в отличной форме, но и крепко дружила с гимнастикой: 10 лет занятий, звание мастера спорта - благодаря этому актриса самостоятельно выполнила часть элементов в "Чемпионах".

"С детства я профессионально занималась в клубе "Динамо", добилась звания мастера спорта", - вспоминала Асмус.

Как мы видим, актриса все еще не забыла, чему научилась.