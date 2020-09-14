Covid-19: в Эстонии за сутки зарегистрировано 22 новых случая, в Литве - 51

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1365 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 22 теста.

По состоянию на утро 14 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 16 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ.

Выздоровели к сегодняшнему дню в Эстонии 2256 человек.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 24,30 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано около 173 000 первичных тестов, из них 2698 дали положительный результат.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай коронавируса, общее количество заболеваний в стране составляет 3386, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1215 человек, 2071 выздоровел.

Скончались от "Covid-19" 87 человек, по иным причинам - 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1382 проб, в целом исследована 695 521 проба.

В изоляции находятся 8089 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.