Covid-19: в Эстонии за сутки зарегистрировано 22 новых случая, в Литве - 51

Показатели заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии по-прежнему превышают показатели в Латвии. Так, за минувшие сутки в Эстонии было зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, а в Литве - 51.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1365 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 22 теста.
По состоянию на утро 14 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 16 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ.
Выздоровели к сегодняшнему дню в Эстонии 2256 человек.
Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 24,30 случая на 100 000 населения.
Всего в Эстонии сделано около 173 000 первичных тестов, из них 2698 дали положительный результат.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай коронавируса, общее количество заболеваний в стране составляет 3386, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1215 человек, 2071 выздоровел.
Скончались от "Covid-19" 87 человек, по иным причинам - 13 зараженных.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 1382 проб, в целом исследована 695 521 проба.
В изоляции находятся 8089 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.
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