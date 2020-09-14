Фото ⟩ Стиль российских звезд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи

С 11 по 18 сентября в Сочи проходит кинофестиваль "Кинотавр", где собрались многие российские знаменитости.
Несмотря на то, что мероприятие в этом году проходит в формате делового форума в соответствии с мерами безопасности из-за пандемии, красная дорожка все же состоялась, и звезды смогли показать свои наряды!
Среди тех, кто посетил открытие: Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Алена Свиридова и многие другие актеры, режиссеры и деятели кино.
Смотрите фото!
Галерея: Стиль российских звезд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
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