Пн, 14.09.2020
Водителю стало плохо, поэтому он склонился на руль. "Картина открылась пугающая. Одной рукой я дотянулась до педали тормоза, а второй схватилась за руль" Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии
Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии
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Фото ⟩ Стиль российских звезд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи

ФОТО: TASS/Scanpix

С 11 по 18 сентября в Сочи проходит кинофестиваль "Кинотавр", где собрались многие российские знаменитости. 

Несмотря на то, что мероприятие в этом году проходит в формате делового форума в соответствии с мерами безопасности из-за пандемии, красная дорожка все же состоялась, и звезды смогли показать свои наряды! 

Среди тех, кто посетил открытие: Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Алена Свиридова и многие другие актеры, режиссеры и деятели кино.

Смотрите фото!

Галерея: Стиль российских звезд на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи 

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