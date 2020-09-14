Дочерняя авиакомпания Ryanair закрывает базу в Германии

В сообщении Ryanair сказано, что на этой неделе завершается летний график полетов, поэтому прекращаются полеты в и аэропорт, в свою очередь закрытие базы Lauda связывают с решением руководства аэропорта Дюссельдорфа.

Авиакомпания сообщила, что аэропорт отказался снижать комиссионную плату, более того - оператор аэропорта Acciona призвал даже увеличить комиссионную плату для Lauda и Ryanair на 30%.

Всего решение Ryanair уйти из Дюссельдорфа коснется 150 работников. Впрочем, им будет сделано предложение или начать работу в других авиакомпаниях, или же в других структурных подразделениях Ryanair Group. Многим работникам придется смириться с потерей работы.

Закрытие базы в Дюссельдорфе - в этом году уже не первый случай. Из-за кризиса коронавируса у пассажироперевозчиков возникли очень сложные условия, поэтому авиакомпаниям приходится искать новые возможности, как оптимизировать затраты и получить прибыль.