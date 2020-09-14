Глава PV: для закупки дизельных поездов не будет доступно софинансирование ЕС

"Закупка дизельных поездов была начата с мыслью, что она будет финансироваться из структурных фондов ЕС. К сожалению, Европейская комиссия не поддержала предоставление финансирования, поэтому дополнительные средства, вероятно, придется искать в госбюджете", - сказал Григулис.

По предварительным оценкам, для покупки дизельных поездов потребуется около 75 млн евро. Если бы были привлечены средства ЕС, они составили бы 75% суммы, а 25% должны были бы выделить компания или государство.

Григулис отметил, что инвестиции в PV должны получить одобрение Кабинета министров.

"После подтверждения мы сможем объявить о втором этапе закупок и получить предложения от претендентов. Пока такого подтверждения со стороны Кабинета министров нет", - сказал он.

Как сообщалось, комиссия по закупкам PV после оценки заявок кандидатов на поставку восьми новых дизельных поездов пригласила на второй этап переговоров трех из пяти претендентов - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz и Stadler Polska. PV планирует заключить договор закупки до 31 декабря 2020 года.