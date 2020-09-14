В Лиепае машина врезалась в стену дома; пострадали семь человек

В воскресенье в 12:30 Госполиция получила информацию о том, что на перекрестке улиц Лауку и Бернату произошла авария.

Предварительная информация свидетельствовала о том, что мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, на перекрестке с улицей Лауку не выполнил требования дорожного знака "Уступите дорогу", в результате чего столкнулся с автомобилем Volvo.

После столкновения Volkswagen врезался в стену дома, повредив ее. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры, большая часть из которых после аварии лечится амбулаторно.

Госполиция начала административное дело, точные причины аварии выясняются.

Напомним, за последние сутки в Латвии произошло 70 ДТП, в которых пострадали 16 человек, один погиб.