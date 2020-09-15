Радио Baltkom в антидезинформационном проекте рекламирует портал фейковых новостей
Радио Baltkom - среди тех СМИ, которые в этом году за специально выделенные государством средства создают программу, в которой обещают предложить инструменты, чтобы повысить устойчивость общества к дезинформации. Однако как минимум в одной созданной Baltkom передаче "Контроль лжи" фейковые новости не раскрываются или контролируются, а скорее популяризируются.
В рамках проекта раз в неделю на радио интервьюируют, как указано в заявке, эксперта, лидера мнений, знаменитость или представителя какой-либо сферы. В заявке также отмечено, что ведущие передачи вместе с гостями "аналитически исследуют реальные примеры фейковых новостей латвийского и мирового масштаба", "дискутируют о методах, с помощью которых идентифицировать неправдивые новости" и "ищут решения, как обществу самостоятельно раскрывать и бороться с распространением лжи и манипуляцией фактами в медийной среде".
Внимание Re:Check привлекла передача от 9 сентября, в которой гостем стал многократно участвовавший в выборах и стартовавший от различных партий Янис Валтервитенхеймс. На внеочередных выборах в Рижскую думу он был первым номером списка Партии центра. От нее стартовал и в прошлом евроскептик, в последнее время регулярно критикующий Латвию в российских СМИ Нормунд Гростиньш. Передача представила Валтервитенхеймса как теолога и педагога. Сам он, баллотируясь, указывал, что является президентом Латвийского объединения католических студентов и академиков Dzintars. Других его должностей в интернете найти не получается, и в разговоре с Re:Check Валтервитенхеймс сказал, что он не педагог - он пенсионер.
В ходе передачи Валтервитенхеймс говорил о широком круге вопросов, многократно упоминая христианские ценности, которые оказывают противодействие вседозволенности и навязанным идеологиям. Он сказал, что по отношению к Covid-19 "долго существуют фейковые новости, пока мы дойдем до реальности, так как многое скрывается". Когда ведущий передачи Абик Элкин задал Валтервитенхеймсу вопрос, как регулировать информацию в социальных сетях и можно ли выступать против распространителей фальшивых новостей, гость ответил, что с ними надо контактировать и предупреждать их. Однако позднее на подобный вопрос о соцсетях Валтервитенхеймс ответил:
"Мне нравится... в последнее время, где я смотрю в социальных сетях, появилась очень глубокая документальная информация от такого сайта, как Mainām pasauli. (...) Я тоже в последние месяцы их посмотрел, где документальные кадры, что люди говорят, что они о пандемии говорят, о других вещах, и я вижу, что меня сети меньше начали интересовать".
Ведущий передачи на сказанное Валтервитенхеймсом никак не отреагировал. Однако Mainām pasauli - в данный момент самый обширный в Латвии дезинформационный портал, на котором регулярно публикуются искаженные, вырванные из контекста и ложные утверждения, а также почти все самые распространенные в мире теории заговора, которые иногда граничат с угрозой безопасности.
Об этом ранее регулярно писал Re:Check. Например, в июне была опубликована новость о распространенных порталом утверждениях, что бразильские больницы пусты, так как в них нет пациентов с Covid-19 - в этом, отправившись в какую-то больницу, убедились депутаты. Это явная ложь. В свою очередь, в июле внимание обращали на то, что портал рекламирует теорию заговора, что миром правит элита сатанистов и педофилов. ФБР даже признало, что сторонники этой точки зрения создают угрозу терроризма. Одна из самых свежих "новостей" - повторно выраженное на портале полюбившееся ложное утверждение, что вирус создан искусственно. Это неправда - опубликованные в нескольких академических журналах результаты исследований свидетельствуют, что с генетическим материалом вируса никаких манипуляций не происходило.
Re:Check писал, что ложь и полуправду содержат и высказывания создателя портала Яниса Плявиньша в соцсети Facebook. И способ, как он получает доход, связан с псевдонаукой и введением потребителей в заблуждение. В частности, Плявиньш торгует дорогой водой, которой приписывает магические свойства - вода якобы структурирована и заряжена позитивными вибрациями. Ученые считают, что такое невозможно.
Валтервитенхеймс пояснил Re:Check, что не думал рекламировать портал и не поддерживает высказанные на нем мнения об искусственном происхождении Covid-19 или, например, о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса уничтожить мир. Он сказал, что его привлекает "не столь сильно информация, которую он дает, а высказывание, что меняем мир к лучшему, и это уже является главным ядром". Однако его собственный аккаунт в Facebook свидетельствует о другом. В нем Валтервитенхеймс регулярно распространяет далее послания Плявиньша и его портала. Одна из последних записей, которой Валтервитенхеймс поделился, рассказывает, что вирус - это афера, а Всемирная организация здравоохранения - "прогнившее коррумпированное учреждение" с целью "подчинить и снизить число людей, а не помочь нам".
У Валтервитенхеймса в эфире были возможности свободно не только рекламировать дезинформационный портал, но и самому распространять сомнительную информацию. Он, например, сказал: "Все верующие хотят правильно растить своих детей, чтобы не было как в школах или детских садах Европы - раздевают взрослого мужчину, женщину и говорят в детсаду: "Ты можешь выбрать, каким ты хочешь быть, когда вырастешь". На вопрос Re:Check, в какой именно школе или детсаду такое происходит, Валтервитенхеймс сказал, что слышал об этом от депутата Бундестага, однако сам не проверял.
Re:Check спросил у Элкина, почему на передачу о распознавании дезинформации был приглашен Валтервитенхеймс и почему он как ведущий не возразил гостю, когда тот говорил спорные вещи. Элкин пояснил, что ранее в передаче принимали участие и детально говорили о распознавании дезинформации несколько медийных экспертов, но в проекте на протяжении нескольких месяцев невозможно "справиться только с пятью, семью, десятью экспертами". "Я согласен, что, может быть, не каждая передача столь выдающаяся, исчерпывающая и так далее, но бывают всякие эксперты", - сказал Элкин. Он также указал, что это прямой эфир и в таком формате невозможно подготовиться к каждому ответу интервьюируемого.
Ассоциированная профессор Видземского университета и декан факультета общественных наук Агнесе Давидсоне, прослушав интервью, признала, что по содержанию вопросов медийной грамотности в нем касаются в очень ничтожном объеме и ни один пример из этого мнения проанализирован не был. Кроме того, не только гостю дали возможность выражать все, что он желает, но и сам ведущий передачи без обоснования сделал "сильные утверждения" по поводу болезненных в обществе вопросов, например, о социальном неравенстве, миграции, демографии. Давидсоне также пришла к выводу, что сказанное гостем передачи, что он начал использовать один портал и другие поэтому его интересуют меньше, фактически вступает в противоречие с медийной грамотностью, так как человек "прекращает использовать многообразные источники информации и там и появляются риски одностороннего мнения".
Ранее в передаче действительно интервьюировались несколько представителей медийной отрасли, в том числе преподаватели вузов и руководитель Балтийского медиацентра передового опыта. И представители других сфер, например, бывший начальник Госполиции Интс Кюзис, политологи Карлис Даукштс и Вейко Сполитис, юрист Алексей Димитров. Одним из гостей был уволенный начальник Латвийской армии Раймонд Рубловскис ("Согласие"), который был указан как представитель недавно основанного Общества защиты демократии. Большую часть передачи Рубловскис провел, рассказывая о причинах создания общества - например, о том, что на латвийских порталах однообразная или "плохая или никакая" информация о Китае, Бразилии, а также президентах России, Беларуси и США.
SIA RNR LTD, Mix Fm и Mixnews.lv из госбюджета для радиопередачи "Контроль лжи" для создания общественно важного содержания предусмотрены 45,7 тысячи евро (по этой программе средства получает и проект Re:Baltica Re:Check).
Фонд общественной интеграции, отвечающий за разделение госфинансирования на конкурсе, в указанное время на вопросы Re:Check об оценке содержания не ответил.
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