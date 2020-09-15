Радио Baltkom в антидезинформационном проекте рекламирует портал фейковых новостей

Re:Check писал, что ложь и полуправду содержат и высказывания создателя портала Яниса Плявиньша в соцсети Facebook. И способ, как он получает доход, связан с псевдонаукой и введением потребителей в заблуждение. В частности, Плявиньш торгует дорогой водой, которой приписывает магические свойства - вода якобы структурирована и заряжена позитивными вибрациями. Ученые считают, что такое невозможно.

Валтервитенхеймс пояснил Re:Check, что не думал рекламировать портал и не поддерживает высказанные на нем мнения об искусственном происхождении Covid-19 или, например, о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса уничтожить мир. Он сказал, что его привлекает "не столь сильно информация, которую он дает, а высказывание, что меняем мир к лучшему, и это уже является главным ядром". Однако его собственный аккаунт в Facebook свидетельствует о другом. В нем Валтервитенхеймс регулярно распространяет далее послания Плявиньша и его портала. Одна из последних записей, которой Валтервитенхеймс поделился, рассказывает, что вирус - это афера, а Всемирная организация здравоохранения - "прогнившее коррумпированное учреждение" с целью "подчинить и снизить число людей, а не помочь нам".

У Валтервитенхеймса в эфире были возможности свободно не только рекламировать дезинформационный портал, но и самому распространять сомнительную информацию. Он, например, сказал: "Все верующие хотят правильно растить своих детей, чтобы не было как в школах или детских садах Европы - раздевают взрослого мужчину, женщину и говорят в детсаду: "Ты можешь выбрать, каким ты хочешь быть, когда вырастешь". На вопрос Re:Check, в какой именно школе или детсаду такое происходит, Валтервитенхеймс сказал, что слышал об этом от депутата Бундестага, однако сам не проверял.

Re:Check спросил у Элкина, почему на передачу о распознавании дезинформации был приглашен Валтервитенхеймс и почему он как ведущий не возразил гостю, когда тот говорил спорные вещи. Элкин пояснил, что ранее в передаче принимали участие и детально говорили о распознавании дезинформации несколько медийных экспертов, но в проекте на протяжении нескольких месяцев невозможно "справиться только с пятью, семью, десятью экспертами". "Я согласен, что, может быть, не каждая передача столь выдающаяся, исчерпывающая и так далее, но бывают всякие эксперты", - сказал Элкин. Он также указал, что это прямой эфир и в таком формате невозможно подготовиться к каждому ответу интервьюируемого.

Ассоциированная профессор Видземского университета и декан факультета общественных наук Агнесе Давидсоне, прослушав интервью, признала, что по содержанию вопросов медийной грамотности в нем касаются в очень ничтожном объеме и ни один пример из этого мнения проанализирован не был. Кроме того, не только гостю дали возможность выражать все, что он желает, но и сам ведущий передачи без обоснования сделал "сильные утверждения" по поводу болезненных в обществе вопросов, например, о социальном неравенстве, миграции, демографии. Давидсоне также пришла к выводу, что сказанное гостем передачи, что он начал использовать один портал и другие поэтому его интересуют меньше, фактически вступает в противоречие с медийной грамотностью, так как человек "прекращает использовать многообразные источники информации и там и появляются риски одностороннего мнения".

Ранее в передаче действительно интервьюировались несколько представителей медийной отрасли, в том числе преподаватели вузов и руководитель Балтийского медиацентра передового опыта. И представители других сфер, например, бывший начальник Госполиции Интс Кюзис, политологи Карлис Даукштс и Вейко Сполитис, юрист Алексей Димитров. Одним из гостей был уволенный начальник Латвийской армии Раймонд Рубловскис ("Согласие"), который был указан как представитель недавно основанного Общества защиты демократии. Большую часть передачи Рубловскис провел, рассказывая о причинах создания общества - например, о том, что на латвийских порталах однообразная или "плохая или никакая" информация о Китае, Бразилии, а также президентах России, Беларуси и США.

SIA RNR LTD, Mix Fm и Mixnews.lv из госбюджета для радиопередачи "Контроль лжи" для создания общественно важного содержания предусмотрены 45,7 тысячи евро (по этой программе средства получает и проект Re:Baltica Re:Check).

Фонд общественной интеграции, отвечающий за разделение госфинансирования на конкурсе, в указанное время на вопросы Re:Check об оценке содержания не ответил.