Пн, 14.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК

Оппозиция предлагает ввести сниженный PVN на молоко, хлеб и свежее мясо

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Депутат Юлия Степаненко вместе с другими внефракционными депутатами и представителями Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) подала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (PVN), которые предусматривают применение к молоку, хлебу, яйцам, свежему мясу и некоторым кисломолочным продуктам сниженной ставки PVN в размере 5%.

Предложение подписали депутаты Степаненко, Карина Спруде, Дидзис Шмитс, Линда Лиепиня, а также Виктор Валайнис, Янис Дуклавс, Янис Вуцанс, Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Дана Рейзниеце-Озола от СЗК и Алдис Гобземс.

Депутаты предлагают применять сниженную ставку PVN к хлебу без добавок, куриным и перепелиным яйцам в скорлупе, свежей или охлажденной свинине, говядине, баранине, крольчатине, мясу коз и домашней птицы, молоку без добавок со сроком годности до 10 дней, сметане, сливкам, простокваше, кефиру, ряженке, творогу и йогуртам.

Цель поправок - снизить налоговую нагрузку при покупке продуктов питания для малообеспеченных слоев населения.

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