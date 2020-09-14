Оппозиция предлагает ввести сниженный PVN на молоко, хлеб и свежее мясо

Депутат Юлия Степаненко вместе с другими внефракционными депутатами и представителями Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) подала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (PVN), которые предусматривают применение к молоку, хлебу, яйцам, свежему мясу и некоторым кисломолочным продуктам сниженной ставки PVN в размере 5%.