Пн, 14.09.2020
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Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии

В воскресенье случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге и еще двух регионах

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Три зарегистрированных за прошлые сутки новых случая Covid-19 выявлены в Риге, Юрмале и Олайнском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 56 человек, в Олайнском крае - 10, в Юрмале - семь.

Все инфицированные относятся к возрастной группе от 30 до 39.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделан 1451 тест на Covid-19, подтверждены три новых случая заболевания.

Двое заболевших заразились за границей - в Австрии и России, а источник заражения еще одного человека уточняется.

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