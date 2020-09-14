В воскресенье случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге и еще двух регионах

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 56 человек, в Олайнском крае - 10, в Юрмале - семь.

Все инфицированные относятся к возрастной группе от 30 до 39.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделан 1451 тест на Covid-19, подтверждены три новых случая заболевания.

Двое заболевших заразились за границей - в Австрии и России, а источник заражения еще одного человека уточняется.