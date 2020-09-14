Пн, 14.09.2020
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  • Из-за роста заболеваемости Даугавпилс ограничит посещения в центрах социального ухода

Из-за роста заболеваемости Даугавпилс ограничит посещения в центрах социального ухода

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

С ростом заболеваемости Covid-19 в Даугавпилсе власти города планируют ограничить посещение центров социального ухода, сообщил агентству LETA мэр города Игорь Прелатов.

По его словам, большая часть случаев коронавируса в городе связана с возвращением из-за границы. В Даугавпилсе заболели старшеклассники, которые летом работали за границей, однако они своевременно об этом предупредили и не пошли в школу. Выявлены контактные лица заболевших на предприятии Daugavpils siltumtīkli и в 16-й средней школе, эти люди ушли на самоизоляцию.

В выходные дни в городе прошло несколько публичных мероприятий, но самоуправление не думает, что это повлияет на статистику заболеваемости, так как мероприятия проводились на открытом воздухе.

Самоуправление регулярно консультируется с Центром профилактики и контроля заболеваний и пока не планирует изменений в работе муниципальных учреждений.

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