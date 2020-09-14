Рижское "Динамо" упустило победу, ведя в счёте 3:0

Команда Петериса Скудры, ведя в счёте 3:0, растеряла преимущество и в овертайме потерпела поражение от новосибирской "Сибири" - 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

В первом периоде зрители так и не увидели заброшенных шайб, зато во втором рижское "Динамо" трижды порадовало собственных болельщиков. На 4-й минуте счёт в матче открыл Даниелс Берзиньш, на 31-й Зак Митчелл удвоил преимущество рижан, а на 36-й Янис Якс довёл счёт до крупного.

Казалось, что победа у подопечных Скудры в кармане, но у хозяев были другие планы на этот счёт. За 10 минут до конца основного времени Юусо Пуустинен сократил отставание до двух шайб, а за полторы минуты до финальной сирены "Динамо" умудрилось пропустить дважды (шайбы на счету Егора Миловзорова и Пуустинена), позволив "Сибири" перевести матч в овертайм.

В овертайме "динамовцев" сначала спасла штанга, но за 14 секунд до сирены неудержимый Юусо Пуустинен поразил цель, оформил хет-трик в матче и принёс победу "Сибири".

После сегодняшнего матча в активе рижан три очка и десятое место среди одинадцати команд Восточной конференции.

Впереди у "Динамо" ещё два выездных матча - 16 сентября против хабаровского "Амура" и 18 сентября против "Барыса" из Нур-Султана.

Видео: Лучшие моменты матча "Динамо" - "Сибирь"